Gemeente Noordenveld wil door met Burgemeester Klaas Smid

REGIO – De kans is groot dat Klaas Smid ook de komende zes jaar de burgemeester van de gemeente Noordenveld is. De gemeenteraad heeft laten weten dat ze graag doorwillen met de 60-jarige burgervader. Zijn contract loopt af in september van dit jaar.

In 2015 werd Smid benoemd tot burgemeester van Noordenveld. Hij is de opvolger van Hans van der Laan. Smid heeft al behoorlijk wat politieke ervaring. Zo is hij raadslid geweest in de gemeente Hoogeveen van 1990 tot 2003 en van 2006 tot 2014 was hij wethouder, ook in de gemeente Hoogeveen.

De gemeenteraad is na zijn eerste periode als burgemeester tevreden over zijn functioneren en stellen voor om met hem door te gaan. Dinsdag leest u meer in onze Krant.