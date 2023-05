Gemeente Noordenveld zegt huurovereenkomst met Camping Ot en Sien op

Gedaan met de rust van stichting Buitenrust

RODEN – Het kan maar zo eens zijn dat Camping Ot en Sien in Roden verdwijnt. De gemeente Noordenveld heeft namelijk de huurovereenkomst met de camping opgezegd. Per 1 januari 2025 zou het terrein in andere handen kunnen komen en dat betekent een einde aan 50 jaar Buitenrust op Ot en Sien. De boodschap kwam hard aan bij het beheerdersechtpaar Wiebe en Geertje Vorentholt en de campinggasten die er al jaren komen. ‘Dit mag gewoon niet gebeuren. Camping Ot en Sien hoort bij Roden.’

De gemeente is eigenaar van het campingterrein dat onderdeel uitmaakt van Landgoed Mensinge. De voormalige gemeente Roden kreeg de camping ooit geschonken van de familie Kymmell, bewoners van Havezate Mensinge. Voorwaarde was dat het terrein beschikbaar moest blijven voor recreatie, weet beheerder Wiebe Vorentholt. Het idee dat er mogelijk een einde komt aan de dorpscamping, zorgt voor een hoop onrust onder de kampeerders. De camping aan de rand van Roden telt 47 plekken. ‘De meeste gasten komen hier al tientallen jaren. Allemaal families waarvan ook de kinderen weer op Ot en Sien staan. In juli bestaat Buitenrust 50 jaar. Het zou doodzonde zijn als er een einde komt aan zo’n lange historie. En waarom? Het is altijd goed gegaan. We zitten ieder jaar stampvol. Reina Kymmell kwam hier vorig jaar langs. Ze woont tegenover de camping. Ze zei toen dat het terrein altijd een recreatiebestemming moet houden. Dat is destijds zo afgesproken, verzekerde ze ons. Wethouder Robert Meijer liet tijdens een werkbezoek weten dat ‘het wel los zou lopen’. En nu komen ze met het argument dat ze het aan derden moeten aanbieden.’

Nu het contract met Buitenrust afloopt, heerst de angst dat de camping in andere handen zal vallen. ‘Wij zouden de camping graag nog eens tien jaar willen huren. Straks komt er iemand van buitenaf om de hoek kijken. Een partij als Landal bijvoorbeeld. Daar moet je niet aan denken. Maar zover is het nog niet. Het bestuur moet actie ondernemen en afspraken maken. We willen graag investeren in nieuwe sanitaire voorzieningen. Maar zolang we geen zekerheid hebben, doen we dat niet. We gaan niet bouwen voor een ander.’

‘Men wist dat dit eraan zat te komen’

Robert Meijer begrijpt de onrust, maar benadrukt dat dit niet zomaar uit de lucht is komen vallen. ‘Men wist dat dit eraan zat te komen. Het kan misschien zo zijn dat de beheerder zich overvallen voelt, maar het bestuur van stichting Buitenrust is onze gesprekspartner, zij zijn het eerste aanspreekpunt. Met hen hebben we meerdere gesprekken gevoerd. We hebben toegezegd dat er voor 1 mei duidelijkheid zou komen. Op 31 december 2024 loopt het contract af. We kunnen niet één op één verlengen. Iedereen moet een kans hebben. Dat is vastgelegd in het Didam-arrest. Daar hebben we mee te dealen. Voor ons betekent dit een moment van bezinning: wat willen we met deze locatie? Daar nemen we de komende maanden de tijd voor. Woningbouw is in elk geval geen reële optie.’ Meijer weet van het verhaal over de voorwaarde die zou zijn gesteld door de familie Kymmell, maar kan daarvan niets terugvinden in de akte. Ook acht de wethouder de kans klein dat de gemeente het perceel in de verkoop doet. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het campingterrein aanbesteed in een huur/pachtcontract. ‘Iedereen kan zich daarvoor inschrijven, óók Buitenrust. We willen kwaliteitsverbetering. Daar hoort ook een marktconforme prijs bij. Hoe we dat doen, gaan we voor onszelf in beeld brengen.’ Voor volgend jaar zomer moet er een afgerond plan op tafel liggen, aldus Meijer.

Didam-arrest

In het ‘Didam’-arrest van 26 november 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat overheden bij de verkoop van grond gelegenheid moeten bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen. Dat betekent dat overheden niet zonder meer vrij zijn om grond te verkopen aan een partij naar keuze. Overheden moeten gelijke kansen bieden bij uitgifte van grond.