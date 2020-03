Gemeente scherpt maatregelen aan om dienstverlening te waarborgen

WESTERKWARTIER – Om de dienstverlening rondom burgerzaken aan inwoners te blijven waarborgen, scherpt de gemeente Westerkwartier de maatregelen rondom de dienstverlening van burgerzaken aan. Met ingang van vrijdag 20 maart is de locatie Zuidhorn alleen ’s ochtends open van 8.00-12.00 uur en kunnen afspraken alleen nog telefonisch worden gemaakt. De middag- en avondopenstelling vervallen. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 6 april 2020. Tot die tijd zijn de locaties Grootegast, Leek en Marum gesloten voor publiek en is alleen de locatie Zuidhorn aan de Hooiweg 9 open.

Gevolgen landelijke maatregelen

De gemeente doet deze aanpassing, omdat ook de gemeentelijke organisatie te maken heeft met de gevolgen van de landelijke maatregelen. Minder medewerkers kunnen op een werklocatie aanwezig zijn, omdat zij thuis moeten zijn voor de kinderen, die nu niet naar school gaan of omdat zij vanwege verkoudheidsklachten thuis moeten blijven.

Dienstverlening burgerzaken

De afgelopen week zijn veel reisdocumenten aangevraagd, ook als de termijn niet op korte termijn verlopen is. Door de maatregelen rondom de dienstverlening aan te scherpen, kunnen inwoners voor wie de aanvraag of het verlengen van reisdocumenten beslist niet kan wachten, goed worden geholpen. De dienstverlening van burgerzaken voor de zaken die beslist niet kunnen wachten, vindt plaats op afspraak en na telefonisch overleg via 14 0594 op de locatie Zuidhorn (Hooiweg 9). Inwoners die al een afspraak bij burgerzaken hebben gemaakt op een andere locatie of een ander tijdstip, worden gebeld om de afspraak om te zetten.

Afhalen op 1 locatie

Een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs dat inwoners voor 17 maart hebben aangevraagd op een andere locatie, is alleen in Zuidhorn af te halen tussen 8.00-12.00 uur. Is de aanvraag in Grootegast, Leek of Marum gedaan, dan moet de aanvrager naar Zuidhorn om het document op te halen.

Niet zonder afspraak langskomen

Voor het overige kunnen inwoners de gemeente telefonisch benaderen en voorlopig niet langs komen op de gemeentehuizen. De gemeente vraagt inwoners met gezondheidsklachten (verkouden, hoesten, koorts) de afspraak met de gemeente uit te stellen naar een later moment.

Telefonisch bereikbaar

De gemeente vraagt inwoners die een afspraak hebben en twijfelen of deze door kan gaan, te bellen. Ook voor andere vragen blijft de gemeente telefonisch bereikbaar.

Schermen balie

Ter bescherming van de bezoekers en de medewerkers van de gemeente, heeft de gemeente doorzichtige schermen geplaatst aan de balie op de locatie Zuidhorn.