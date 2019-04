Gemeente wil jeugd meer betrekken bij democratie

NOORDENVELD – Op donderdag 4 april ondertekenen de gemeenten Tynaarlo, Assen en Noordenveld met ProDemos een overeenkomst in het gemeentehuis van Assen om het spel Democracity aan te schaffen.

Hoe werkt de democratie?

ProDemos biedt gemeenten de mogelijkheid om met basisschoolleerlingen uit de hoogste groepen het spel Democracity te spelen. Via dit spel leren de leerlingen hoe onze democratie werkt. ProDemos zorgt voor begeleiding van het spel. Het doel van Democracity is om samen een stad te bouwen. Letterlijk. Democracity bestaat uit verschillende elementen van een stad: woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen, de brandweer etc. Voor de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt de interesse gewekt voor democratische besluitvorming.

Vrijwilligers opgeleid door ProDemos

Burgemeester Klaas Smid: ” Om flexibel te kunnen inspelen op de behoefte van de scholen om het spel te spelen is afgesproken dat drie gemeenten in Drenthe de beschikking krijgen over 2 spelen. Vrijwilligers uit de gemeenten worden door ProDemos opgeleid om het spel in de gemeente te begeleiden. De overeenkomst geldt voor 2 jaar om te zien hoe dit bevalt. We proberen met dit spel de jeugd meer te betrekken bij de democratie.” (Foto: ProDemos)