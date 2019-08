Gemeente zet strooiwagens in bij hitte

NOORDENVELD – Is de warmte de ambtenaren naar het hoofd gestegen? Dat zou je even denken wanneer je strooiwagens met pekelwater bij de weg ziet bij een temperatuur van dertig graden plus. Maar de Gemeente Noordenveld kiest met temperaturen boven de 25 graden bewust voor het inzetten van de strooiwagens om problemen met het asfalt te voorkomen. Door de hitte kan het asfalt namelijk gaan smelten en aan de banden blijven plakken van de auto’s. De verkoeling met het pekelwater, wat in de winter ook wordt gebruikt voor gladheidsbestrijding, blijkt een effectief middel. In totaal gaat het om 16 verschillende wegen in de gemeente, waarbij het gaat om de weggedeeltes met nieuw asfalt en een slijtlaag erop.