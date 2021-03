Gemeentebelangen met inwoners in gesprek via online sessie

‘We willen weten wat er leeft onder de Peizenaren’

PEIZE – Richard Veurman, Jan ten Hoor en Jarco Westerhof willen graag weten wat er leeft onder de inwoners van Peize. Om daar achter te komen houden de heren namens Gemeentebelangen op dinsdag 30 maart een online sessie met inwoners van het dorp. Drie thema’s staan hierin centraal: de locatie van de oude Eskampen school, Centrumplan Peize en het Tichelwerkterrein in Altena.

Wat de gemoederen bezighoudt in een dorp hoor je doorgaans langs de zijlijn op het voetbalveld. Of tijdens een onderonsje in de kroeg, weet Veurman als geen ander. Van dit alles is door het langdurig aanhouden van het coronavirus geen sprake, en dus tappen de heren van Gemeentebelangen uit een ander vaatje om wat informatie los te peuteren. Niet voor niets dat Veurman, Ten Hoor en Westerhof het project onder hun hoede nemen. Ze zijn namelijk zelf inwoner van Peize en Altena. Iedereen weet wie ze zijn, want in Peize is het ons kent ons. ‘Er gebeurt helemaal niets nu. Geen sport en geen feestjes van Volksvermaken. We zijn als partij sowieso heel erg van het naar de dorpen toegaan. Fractieoverleg deden we vaak op locatie. Daarvoor hielden een uurtje inloop. Zo houd je contact met elkaar. De fractievergaderingen hebben een openbaar karakter, wie ze bij wil wonen kan blijven. Ook dat valt allemaal weg. Dan moet je wel iets digitaals doen als je wilt weten wat er leeft onder de mensen.’

Om het overzichtelijk te houden staan er drie onderwerpen op de digitale agenda. ‘Er ligt nog een groot stuk braak op de locatie van de oude Eskampen school waar ook het Beweegpark is aangelegd. Moet er iets ontwikkeld worden? We hoeven niet uit te leggen dat er behoefte is aan woningbouw. Dat is duidelijk. Wel willen we bouwen naar behoefte. Verder willen we het hebben over het Centrumplan Peize. Om maar eens een steen in de vijver te gooien: wil Peize een overdekt winkelcentrum? En de Brink moet worden opgeknapt, wat zijn de wensen? Als derde punt willen we het hebben over Altena. En dan met name over het Tichelwerkterrein. In het verleden was er sprake van woningbouw. Nu is dat opnieuw aan de orde. En er wordt gesproken over een natuurspeelplaats. We zijn benieuwd naar de ideeën. Het is dus niet zo dat wij er een mening over hebben, de sessie is puur bedoeld om informatie op te halen. Dat er discussie zal ontstaan, is juist goed. Er is een breed scala dat je moet bedienen; jongeren, ouderen en gezinnen. De gesprekken nemen we mee in de beeldvorming.’ De online bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 30 maart van 20:00 tot 22:00 uur. Wie mee wil doen kan zich hiervoor inschrijven. Deelnemers ontvangen per mail een link voor Zoom.