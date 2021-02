Gemeentebelangen op de bres voor kastanjeboom

RODEN – Door de vernieuwing van het Heereborchplein moet de bijna 75-jarige kastanjeboom helaas het veld ruimen. Onderzoek geeft aan dat de boom nog een leeftijdtijdsverwachting heeft van ongeveer 10 jaar. De werkzaamheden in de grond voor het opknappen van het centrum zal de wortels van de boom bovendien geen goed doen. Daarom heeft het college besloten om de boom te kappen en nieuw groen aan te planten. Op deze manier wordt er werk met werk gemaakt. Op zich een gedachte die te volgen is. Maar dit is echter een heel karakteristieke en beeldbepalende boom. Daarom vragen raadsleden Veurman en Darwinkel, mede naar aanleiding van de ingezonden brief van de heer Liewes en de oproepen via social media, aan het college of de boom toch een plek kan houden in het nieuwe ontwerp. Dan kan men hier in ieder geval de komende jaren nog volop van genieten, kan het nieuwe groen volwassen worden en tot die tijd bekijk je of de boom veilig kan blijven staan. Wordt vervolgd!