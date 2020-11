Gemeentebelangen wil inwoners laten meedenken over Roden van de toekomst

‘Iedereen heeft er een mening over, dit is het moment om mee te praten!’

RODEN – Met de ontwikkelingen rondom Roden-Zuid komt het grootste dorp van de gemeente Noordenveld nagenoeg op slot te staan. Wederom staat Roden aan de vooravond van een groot project wat iedere Roner aangaat. Vandaar dat Gemeentebelangen Noordenveld in gesprek wil met inwoners over de toekomst van het dorp. Aanstaande donderdagavond vindt er een online event plaats, waarbij de mening van inwoners zal worden opgehaald.

Hoe ziet Roden er over tien of twintig jaar uit? ‘Voorspel dat maar eens’, zegt Rik van der Es. ‘We kunnen het weer van de komende dag vaak niet eens nauwkeurig voorspellen.’ Maar toch wil Gemeentebelangen een poging doen. De partij wil in ieder geval te horen krijgen waar de prioriteiten van inwoners liggen. Roden-Zuid speelt hierin een centrale rol. Het gebied staat voor een herontwikkeling, waarbij de bedoeling is dat er woningbouw komt. Ook moet het gebied de verkeersdruk in het centrum van Roden doen afnemen en moeten sportclubs geclusterd worden. En dat terwijl de gemeente ook de natuurlijke aspecten van het gebied wil behouden.

Een puzzel, zo concludeerde de verantwoordelijke wethouder Henk Kosters (ook Gemeentebelangen) al. En het is uitermate belangrijk om die puzzel goed te leggen. Want Roden komt dus op slot te staan. ‘Of wij moeten ons vergissen’, zegt raadslid Jos Darwinkel. ‘Wij zien deze uitbreiding als de enige kans om te kunnen voldoen aan de grote woningbehoefte. Er zijn nog een paar inbreidingslocaties, maar daar ga je het niet mee redden.’

‘We staan op een kruispunt’, voegt mederaadslid Jeroen Kruims toe. ‘Roden-Zuid vormt een integraal vraagstuk, waarbij alles wordt meegenomen. Van de clubs tot aan de infrastructuur. Om daar goed vorm aan te geven, willen wij de inwoners er vroegtijdig bij betrekken.’ Vandaar dat Gemeentebelangen een werkgroep op heeft gezet, met Van der Es, Darwinkel, Kruims en nestor Hendrik Smeenge. ‘Wij kunnen als raad wel heel wat bedenken voor het gebied, maar misschien denken inwoners er heel anders over. Misschien vindt de inwoner dat Roden groot genoeg is en dat het prima is dat het dorp vergrijst. Dat kan, wij leggen ons oor te luister’, zegt Darwinkel.

Kruims wijst naar Korfbalvereniging Noordenveld. ‘Hun voorzitter sprak tijdens de laatste raadsvergadering in over de behoefte aan kunstgras bij de korfbalvereniging. Dat was een eye-opener, de raad wist eigenlijk niet dat zij op zo’n korte termijn korfbalvelden diende te hebben.’ Volgens Darwinkel zijn de sportverenigingen bij Roden-Zuid (ONR, MHC Roden, Manege de Hulhorst en tennisvereniging REO) vooral gebaat bij duidelijkheid. ‘De herontwikkeling van het gehele gebied gaat een aantal jaar duren, maar je kan ook sneller slagen maken. Zeker voor de sport is dat van groot belang.’

Uiteindelijk moet er een langetermijnvisie ontstaan waar Roden nog jaren bij gebaat is. Hiervoor is brede inspraak vanuit de inwoners gewenst, denkt Gemeentebelangen. Van der Es komt met een voorbeeld: ‘Deze zomer zagen we dat de terrasjes in het centrum werden uitgebreid. De Brink werd er nog gezelliger op. De vraag is nu: wil je dat zo houden? De Brink als een soort huiskamer van Roden. En dan is de vraag: past daar zwaar verkeer bij? Of zou je niet liever trekkers en vrachtwagens om het dorp heen leiden? Dat is iets om over na te denken.’ Ondertussen wil Gemeentebelangen het centrum absoluut niet afsluiten voor verkeer, benadrukt Darwinkel. ‘Zeker niet, want de middenstander is daar bij gebaat. En we willen ook geen verkeer door Mensinge leiden. Juist daarom vragen wij mensen mee te puzzelen. Help ons te bedenken hoe we dat kunnen doen.’

De fractieleden van Gemeentebelangen hopen vooral dat mensen zich aanmelden voor de online sessie. Aanmelden kan via info@gemeentebelangennoordenveld.nl. Van 20:00 tot 22:00 uur wordt er een Zoom-meeting gehouden, die ook via Facebook te volgen zal zijn. ‘Mensen hebben ongetwijfeld een mening en ideeën over dit onderwerp’, zegt Darwinkel. ‘Dit is hét moment om mee te praten!’