‘Gemeenten krijgen meer autonomie, belangrijk om één lijn te trekken’

Update met burgemeester Klaas Smid

NOORDENVELD – Zo’n drie maand na het begin van de coronamaatregelen, ziet de wereld er al heel anders uit. Burgemeester Klaas Smid ziet hoe de versoepelingen gepaard gaan met meer ruimte en meer ‘interpretatieverschillen’. ‘Dat geldt niet alleen voor de inwoners, maar ook voor bestuurders.’ In zijn kantoor praat Smid ons bij.

Het is al maanden stil in het Roner gemeentehuis en fysieke ontmoetingen worden nog steeds tot een minimum beperkt. Maar afgelopen vrijdagochtend was er ruimte om even langs te komen, uiteraard met inachtneming van alle richtlijnen. Smid geeft aan het jammer te vinden dat het fysieke ontmoeten van collega’s er even niet bij is. Ondertussen draait de gemeentelijke molen nog steeds op volle toeren, wat de vraag oproept hoe Noordenveld ná de crisis zal gaan werken. ‘We hebben de laatste tijd gezien dat thuiswerken best werkt’, zegt Smid. ‘Ik zie wel mogelijkheden om in de toekomst een combinatie te maken van thuiswerken en op kantoor. Zelf merk ik ook dat veel vergaderingen, die je anders fysiek doet, best digitaal kunnen. Dat scheelt bovendien reistijd en is beter voor het milieu. Maar soms is fysiek overleggen gewoon makkelijker. Het persoonlijk contact blijft een wezenlijk onderdeel, dat merk je ook bij ons personeel.’

Tot dusver blijft het personeel thuiswerken. ‘In ieder geval tot aan de zomer’, zegt Smid. ‘We zullen bovendien pas helemaal terug kunnen naar de maximale bezetting, wanneer er een vaccin of een andere oplossing is.’

Dat vaccin is er zoals gezegd nog niet en daar wijst Smid de inwoners ook op. ‘We hebben nu te maken met versoepelingen, zoals de openstelling van de terrassen. Volgens mijn informatie is dat allemaal goed verlopen, waarvoor ik de horeca alleen maar een compliment kan maken. Men gaat zorgvuldig met de versoepelingen om en dat past ook bij onze mentaliteit. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Ondertussen moeten we ons blijven realiseren dat het virus er nog steeds is.’

De afgelopen tijd maakte het RIVM melding van meer besmettingen. Logisch, want iedereen kan zich nu laten testen. ‘Daar ben ik blij om. Via de GGD kan men zich laten testen en voor vragen kan men er altijd terecht (0592 306 300, red.). Ook het bron- en contactonderzoek zal meer duidelijkheid moeten verschaffen over de verspreiding van het virus’, aldus Smid. De gemeente zelf heeft een ‘coronateam’ samengesteld. ‘Alle vragen omtrent het virus, kunnen worden gesteld via corona@noordenveld.nl. Er komen al veel vragen binnen.’

Ook de gemeente zelf zit met vragen. ‘Het is volstrekt nog niet duidelijk hoeveel steun wij vanuit het Rijk kunnen krijgen’, zegt Smid. ‘Die onduidelijkheid is vervelend.’

Onduidelijkheid is er ook voor de campings, die nog steeds het sanitair niet mogen openen. ‘We hadden enige hoop dat het regime voor het sanitair op campings zal worden versoepeld, zeker nu men ook weer naar het buitenland mag reizen. Het is heel raar dat dat weer toegestaan is, maar campings hun wc niet open mogen stellen. En dat terwijl deze branche juist alles goed heeft georganiseerd. Vanaf 1 juli zou het weer mogen en bij ons leeft de hoop dat het nog eerder kan. Op die manier kun je het aantal bezoekers van een camping spreiden.’

Verder wordt er gewerkt aan een ‘noodwet COVID-19’. ‘Gemeenten krijgen meer autonomie’, zegt Smid. ‘De huidige structuur wordt afgeschaald en gemeenten krijgen meer zeggenschap over wat er wél en niet mag. De vraag is nu: hoe stem je dat onderling af? Want het kan niet zo zijn dat hier iets mag, maar datzelfde in de gemeente Tynaarlo bijvoorbeeld niet mag. We willen als Drentse gemeenten één lijn trekken en dus is onderlinge communicatie heel belangrijk. Op het gebied van sport en cultuur hebben we dat ook gedaan.’

Tot slot maakt Smid het onderwijs een compliment. ‘Het voortgezet onderwijs is weer begonnen met fysiek les geven en de basisscholen mogen straks weer helemaal open. Ik heb bewondering voor de manier waarop men het momenteel op pakt.’