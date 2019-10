Gemeenteteam onderuit in ‘wedstrijd van duizend euro’

RODEN – Het voetbalelftal van de gemeente Noordenveld speelde afgelopen Rodermarktmaandag de jaarlijkse wedstrijd tegen Roelofs Wegenbouw. Op het terrein van ONR boden de gemeente en Roelofs een cheque aan van duizend euro aan Stichting D’r Uit.

Stichting d’r Uit organiseert vakantiereizen voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

In de dertiende editie van deze traditionele wedstrijd, ging het gemeenteteam met 4-2 onderuit. Na een geflatteerde 3-0 ruststand, waarbij keeper Alex Wekema er bij de derde goal ietwat ongelukkig uitzag, speelde het team van coach Klaas Smid een betere tweede helft. Doelpunten van René de Vries (ex-Roden, inmiddels Zevenhuizen) brachten de spanning terug in de wedstrijd. Ondanks een sterk slotoffensief waarbij ook Jos Darwinkel met meerdere machtige sprints ten strijde trok, eindigde de wedstrijd in een 4-2 overwinning voor de ploeg uit Den Ham.