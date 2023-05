Gemoedelijk en gezellig feest in Altena

ALTENA – Vier dagen lang stond Altena op z’n kop. Voor jong en oud was er weer veel vertier met op de zondag onder meer een lentefair, een toer met tractoren en een slotakkoord bezorgd door zanger Bert Solo. En zo kunnen de bestuurders en vrijwilligers van Volksvermaken Altena terugkijken op heel gemoedelijke en gezellige dagen in de knusse buurtschap.

Geheel in traditie werd de kermis op donderdag geopend voor de basisschooljeugd. Bestuurslid Jitse Raap zag veel opgetogen koppies toen ze bij de ballon een nummertje kregen die kon worden ingewisseld voor een prijsje. Met de gekregen muntjes werd vervolgens veelvuldig gebruik gemaakt van de draaimolen. De avond stond in het teken van de auto-oriënteringsrit waar 21 combinaties aan meededen. ‘Iedereen werd weer behoorlijk in de luren werd gelegd. Ondanks dat de aanwijzingen goed werden gelezen en iedereen dacht het goed te hebben gedaan, was de hilariteit achteraf weer groots’, aldus Jitse.

Een dag later was het, net als vorig jaar, de boerenrockband Haj Dat Weer die ’s avonds voor vuurwerk zorgde. Hoewel de feesttent niet helemaal vol was rockten jong en oud, maar vooral veel Mooi Wark- en Normaal-fans op alles wat in het repertoire voorbij kwam. ‘Een fantastische sfeer waarbij iedereen uit z’n dak ging’, vertelt Jitse.

Op zaterdag was het weer de jeugd die werd vermaakt met het struifvogelspel. Zo’n 20 kinderen en hun ouders of opa’s en oma’s namen deel aan het dartspel waarbij weer leuke prijsjes werden uitgereikt. De feestband Unique zorgde ’s avonds voor veel gezelligheid in de tent. Er werd tot 01:00 gedanst en meegezongen met veelal bekende nummers. ‘Nog even opruimen en om half drie was het in het dorp weer rustig. Alles om met wat slaap de volgende dag klaar te zijn voor de dag waar iedereen altijd naar uitkijkt, waarin alles samenkomt.’

Op deze prachtige lentezondag konden bezoekers genieten van de lentefair rond de vijver. Maar liefst 60 kramen stonden er opgesteld. Met in de vijver modelboten van ‘Vaargroep Nienoord’ en in het dorpshuis de modelbouwgroep ‘Vrije Truckers.’ Deze groep had daar een mooi circuit uitgezet waar radiografisch bestuurde vrachtwagens hun routes reden. Heel veel animo was er voor de lange sliert aan oldtimertractoren, opgesteld aan de Vaartweg. Vooral mannelijke bezoekers stonden verlekkerd bij al het moois te kijken alvorens er een toer werd gemaakt. De rit ging via de Boerlaan door Altena met een rondje Lieveren en Langelo. In de feesttent waren het deze dag Les Fantaseurs, Famous In A Small Town en Bert Solo die voor de muzikale omlijsting zorgden. ‘Dat er in zo’n klein dorp zoveel mogelijk is. Zoveel vrijwilligers en iedereen wil er aan meewerken. Parkeergelegenheid? Stroom? Maakt niet uit. En de geluiden van bezoekers zijn weer positief; gemoedelijk en gezellig. Waar een klein dorp, ofwel een buurtschap, groots in kan zijn. Ik ben er trots op’, zijn de woorden van Jitse Raap.