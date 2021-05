Geniet van de lente op de fraaie stappers van Molenkamp

RODEN – Wit, wit, wit en nog eens wit, die kleur hoort zeker in je schoenenkast dit seizoen. En de sneaker, voor zowel dames als heren, blijft mateloos populair in de schoenencollectie van 2021, weet Björn Ruchti van Molenkamp Schoenmode in Roden die uiteraard inspeelde op deze trends. We weten het allemaal: een goede schoen maakt een slechte dag beter. Nog meer dan anders is ingezet op een sportieve look en veel comfort. Vrouwen die wel houden van een beetje gekkigheid moeten even kijken bij de flamboyante schoenen van het Franse merk Laura Vita. Enige nuance moet Björn overigens wel aanbrengen: naast wit doet ook beige het goed en is er ook voldoende keus in zwarte en kleurrijke exemplaren bij Molenkamp. Heren kunnen zich uitleven met het fraaie Italiaanse label Harris. Wie op zoek is naar een exclusieve tas zit ook goed bij de schoenenzaak aan de Heerestraat. De zaak verkoopt namelijk leuke clutches, schoudertassen en hippe handtassen van Design_Noëlle, ontworpen door de dochter van Björn. Een tas maken in opdracht doet ze ook. Benieuwd naar de collectie? Stap gauw even binnen bij Molenkamp. Heerestraat 45 Roden. Telefoon: 050 501 9293. www.molenkampschoenmode.nl.