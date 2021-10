“Genoeg kwaliteit, maar deze (jonge) spelers verdienen wel wat tijd”

FC Groningen trainer Danny Buijs opnieuw aan het opbouwen







REGIO – Het is diep na het enerverende gevecht in een kolkende Euroborg tegen FC Twente dat in 1-1 eindigde. De trainer van FC Groningen wordt op een feestje van de harde kern op een prullenbak gehesen en uitgebreid toegezongen, ondanks de teleurstelling van het puntenverlies. De coach is bezig aan zijn vierde jaar bij de Trots van het Noorden en loopt dit jaar uit zijn contract. Ieder seizoen lukte het hem zich met zijn ploeg te plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal, ondanks een steeds opnieuw uitgeklede selectie. Vechtvoetbal is het handelsmerk, al is de intentie altijd het publiek te vermaken. “Mooi en spectaculair voetbal wil natuurlijk iedereen. Soms, helemaal bij een jonge ploeg, moet je eerst bepaalde zekerheden inbouwen, voor je de volgende stap kunt maken. Met punten kun je de play-offs verdienen en met alleen mooi voetbal niet”.



De wedstrijd tegen FC Twente staat op het punt te beginnen. De druk is hoog. Er zijn weinig punten gepakt en de Trots van het Noorden bungelt onder aan de ranglijst. Trainer Danny Buijs oogt ontspannen. Loopt rustig langs de rand van het veld. Tot het moment dat de scheidsrechter zijn fluitje in de mond neemt en het startschot voor de wedstrijd geeft. Binnen een paar minuten staat Buijs al op de rand van zijn vak en zoekt hij al interactie met zijn keeper en middenvelders. Na het laatste fluitsignaal keert alles vrij snel weer terug naar het oude en staat de trainer in alle rust de pers te woord, al heeft hij bij uitzondering de scheidsrechter op het veld met een bezoekje vereerd. De teleurstelling na twee afgekeurde goals van grote schoonheid en het verlies van twee punten is groot.



Zelden had FC Groningen een trainer die zo emotioneel langs de kant staat te coachen. Voor Buijs moeten het zware tijden zijn. Het hart van zijn ploeg werd verkocht, maar de druk om zich weer te kwalificeren voor de play-offs is er niet minder op geworden. Toch wanhoopt de trainer niet en klaagt al helemaal niet. Twee seizoenen terug was er interesse vanuit het buitenland waar zijn prestaties ook niet onopgemerkt bleven. Hij koos voor contractverlening. Over zijn contract of contractverlening wil hij het nu niet hebben. “Ik zal deze club niet zomaar verlaten. Ik zet me met alles wat ik in me heb, samen met mijn staf, in voor deze club en ben ervan overtuigd dat we ook dit jaar weer stappen gaan maken en wedstrijden gaan winnen. Deze ploeg heeft voldoende talent al is het de vraag in welk tempo ze dat talent ontwikkelen. Ze verdienen wel wat tijd”.

Vertrouwen

Het is de ochtend na de wedstrijd. Het is onwaarschijnlijk dat er ooit een trainer is geweest die meer werkuren in de club steekt. Een telefoontje naar de trainer, op welk tijdstip dan ook, wordt bijna altijd beantwoord vanuit het Topsportcentrum. Vijftig tot zestig werkuren in een zesdaagse werkweek zijn niet ongewoon. “Met mij doet de staf dat ook”. Ook op deze ochtend om 9:00 uur is de trainer alweer ruim een uur ‘op de club’ om de wedstrijdbeelden te selecteren, de nabespreking voor te bereiden en met stafleden te overleggen. Een gesprek met de man die maar één ding wil: winnen en één ding maar niet kan leren: wennen aan verliezen.