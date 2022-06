Genomineerde gemeenten bezoeken Veenhuizen voor bekendmaking Erfgoedprijs

VEENHUIZEN – Vertegenwoordigers van de gemeenten Almere, Breda, Eindhoven en Regio Oost Achterhoek togen donderdag naar het Hoge Noorden. Deze gemeenten waren genomineerd voor de Erfgoedprijs, die in 2020 gewonnen werd door Noordenveld. Burgemeester Klaas Smid mocht de winnende gemeente een cheque overhandigen.

Plaats van handeling was Veenhuizen, als onderdeel van werelderfgoed Unesco dé aangewezen plek om de gasten te ontvangen. De prijswinnaar werd pas aan het eind van het programma bekendgemaakt, zodat er een volledige Veenhuizen-ervaring gegarandeerd was. Na ontvangst in het gevangenismuseum werden de gasten welkom geheten, waarna een keynote presentatie door Michaela Hanssen volgde, over de Vrijwilliger in het Erfgoed. Stichting De Nieuwe Rentmeester kwam aan het woord, waarna het tijd was voor een lunch en een wandeling, met aansluitend een aantal workshops.

Uiteindelijk werd de gemeente Eindhoven als prijswinnaar bekend gemaakt. Wethouder Rik Thijs die de prijs in ontvangst mocht nemen was enthousiast: ‘Heel mooi dat een innovatieve technologische stad deze erfgoedprijs wint. We hebben die kwaliteiten benut door oud en nieuw, kunst en erfgoed met elkaar te verbinden. En dat is gezien. We maken erfgoed toegankelijk en zichtbaar in de openbare ruimte en via nieuwe media.’

De cheque die aan de wethouder werd uitgereikt bedroeg 25.000 euro.