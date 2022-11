Genomineerde ondernemers krijgen bezoek van ondernemersprijscommissie

‘We zien bevlogen ondernemers die trots zijn op hun bedrijf’

NOORDENVELD – De race om de Ondernemersprijs van Noordenveld is begonnen. De commissie voor de ondernemersprijs heeft al verschillende bedrijfsbezoeken afgelegd. De gemeente Noordenveld hecht veel waarde aan de prijs die in 2003 in het leven geroepen is. Tijdens de aftrap van de Rodermarkt in de Jaarbeurs deed burgemeester Klaas Smid een oproep om bedrijven voor te dragen voor de prestigieuze prijs. Daar is flink gehoor aan gegeven. Uit een lijst van 25 namen heeft de commissie 7 ondernemers geselecteerd die vereerd worden met een bedrijfsbezoek.

De gemeente Noordenveld mag zich rijk rekenen met een bloeiende industrie en middenstand. Met bevlogen en enthousiaste ondernemers die ervoor zorgen dat de economische motor van de gemeente op volle toeren blijft draaien. De gemeente heeft gemeend dat dat gewaardeerd moet worden en voerde in 2003 een oeuvreprijs voor ondernemers in, die werd omgedoopt in ‘Ondernemersprijs Noordenveld’. Sjors van der Heide won met zijn VDH Products de allereerste Ondernemersprijs. Een speciaal in het leven geroepen commissie bepaalt uiteindelijk wie de prijs op de schoorsteenmantel mag zetten. IJcke Schaepman, zit namens Ondernemerscontact Noordenveld (OCN) al een jaar of 12 in de commissie, Anne Rozema (directeur bij AL-KO Luchttechniek in Roden) namens de Jaarbeurs 6 jaar. Beide vinden ze de prijs een belangrijk statement: ‘het brengt ondernemers bij elkaar.’ Naast Schaepman en Rozema bestaat de commissie uit recreatieondernemer Oebele Land, Tiem Hindrik (ondernemer in de agrarische sector), Jack Toxopeus (oud-Zakenkring voorzitter), Ingrid Alkema namens de gemeente Noordenveld en interim-Jaarbeursvoorzitter Lucas Schoonbeek.

Tot twee jaar geleden werd de prijs uitgereikt op vrijdagmiddag in de Jaarbeurs op het evenemententerrein. Vorig jaar gebeurde dat tijdens een ondernemersbijeenkomst in de Kampeerhal. ‘Daar ging de prijs wat verloren in het lawaai en mensen die feest willen vieren. Dat is jammer’, zegt Schaepman. ‘Vorig jaar hebben we de uitreiking gedaan tijdens een bijeenkomst met alleen maar ondernemers. Dat is goed bevallen. Het moment komt veel meer tot zijn recht op deze manier. De prijs betekent echt iets.’

Trotse ondernemers

De delegatie heeft inmiddels al een aantal bedrijven bezocht. Er wordt niet alleen gekeken naar het bedrijf, maar ook naar de organisatie en de mensen die erachter zitten. En: met koffie en gebak valt de commissie niet te paaien. Iedereen maakt kans: van de super op de hoek tot de industrieel op het bedrijventerrein. Rozema: ‘Zulke bedrijven met elkaar vergelijken is onmogelijk. Daarom kijken we naar alle facetten. Dat is leuk. Je ziet veel herkenbaarheid. Uiteindelijk draait het allemaal om één ding: je product of dienst vermarkten. Overal waar we komen worden we positief ontvangen. We zien bevlogen ondernemers die trots zijn op hun bedrijf.’ De commissie let bij de bezoeken onder meer op personeel, milieu en duurzaamheid, maatschappelijke en lokale betrokkenheid, continuïteit, werkgelegenheid en vernieuwing en innovatie. ‘We leggen de bedrijven langs een meetlat en kennen daar vervolgens punten aan toe. Het bedrijf met de meeste pluspunten wint.’

Van de zeven geselecteerde bedrijven blijven er drie over. Die laatste drie bedrijven worden opnieuw binnen de commissie besproken en wordt de uiteindelijke winnaar aangewezen. Volgend jaar in maart wordt die winnaar bekend gemaakt tijdens de ondernemersbijeenkomst. Wanneer en waar die gaat plaatsvinden is vooralsnog niet bekend.