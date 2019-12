Genomineerde talenten en G-sporters uitgelicht!

NOORDENVELD – Op zaterdag 25 januari 2020 staat het Sportgala van Noordenveld weer op het programma. De Pompstee in Roden zal dan als vanouds bruisen van het sporttalent. En dat de gemeente Noordenveld talent zat heeft, blijkt wel uit de genomineerde sporttalenten. Maar ook in de categorie van G-sporters is er genoeg talent. De Krant licht ze uit!

Te beginnen met de talenten. Wat te denken van Remo Slotegraaf, die notabene vorige week te horen kreeg dat hij naar de Jeugd Olympische Spelen mag (zie In Beeld).De inlineskater is een goede kanshebber voor de titel . Ook Gijs Kamp is genomineerd. Dit jaar reed hij nog het EK in Spanje op de skeeler. Verder is Gijs een begenadigd schaatser en bovendien geen onbekende bij het Sportgala. Zo ging hij vorig jaar al met de titel ‘Sporttalent van het Jaar’ aan de haal. Kan hij deze titel prolongeren? Verder zien we ook Björn Koster terug bij de talenten. Hij won dit jaar het eindklassement bij de nieuwelingen tijdens het Wielerweekend Roden. Daarmee laat hij zien dat hij – net als grote broer Adne – beschikt over veel wielertalent. Verder is Wessel Hut een goede kandidaat om er met de titel vandoor te gaan. De in Groningen trainende Roner beschikt over bizar veel kickbokstalent. In het Duitse Nordhorn werd hij zelfs Wereldkampioen in zijn leeftijdscategorie en gewichtsklasse. Waar eindigt dit?

De categorie met G-sporters wordt door velen gezien als de leukste van het Sportgala. Thijn Buigholt is een grote favoriet. Vorig jaar viel de handbiker in deze categorie al in de prijzen en wie weet lukt hem dat opnieuw. Of wordt het feest voor de selectiespelers van ONR? Dit jaar maken zij wekelijks furore op het voetbalveld en in Groningen wisten ze zelfs het FC Groningen-toernooi op hun naam te schrijven. Voegen ze daar straks een prijs op het sportgala aan toe? Dan: de zwemmers van Flotar. Wat te denken van Jonathan Niemeijer, die al sinds 2011 zwemt bij Flotar. Xiao Xin Noorlander zwemt er sinds 2016 en iedere wedstrijd neemt ze wel één of meerdere medailles mee naar huis. Pieter van Zomeren is met zestien jaar weliswaar nog een broekie, maar ook hij weet vele medailles op zijn naam te zetten.

Kortom; er valt genoeg te kiezen. U kunt als sportliefhebber uiteraard zelf uw stem ook uitbrengen. Dat kan via www.sportgalanoordenveld.nl. Stem vooral!