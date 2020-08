Genomineerden Kunst en cultuurprijs en Talentprijs bekend: stemmen maar!

Voor de Kunst in Cultuurprijs in willekeurige volgorde zijn dat: Minka Zaal, Marijtje van der Veen, Stichting Amonet en Ton le Coultre. Voor de Talentprijs zijn dat geworden David Hut en de Roden Girl Choristers. Vorig jaar heeft verhalenverteller Elly van Pagee de prestigieuze prijs in de wacht gesleept en ging dansgroep Candy Soda Popcorn er vandoor met de Talentprijs.

Het uitreiken van de prijzen is een onderdeel van het Wat ’N Kunst-festival dat vanwege corona verplaatst is naar het eerste weekend van september 2021. In de komende edities van deze Krant worden alle genomineerden voorgesteld. Hoe werkt het ook al weer? Winnaar wordt de genomineerde met de meeste stemmen van het publiek en jury. De stemmen van het publiek tellen voor 1/3e en die van de jury voor 2/3e mee. Iedereen kan digitaal zijn stem uitbrengen via www.kunstencultuurprijs.nl of door het inzenden van de bon welke in De Krant te vinden is. De prijzen worden uitgereikt op vrijdag 23 oktober tijdens een feestelijke avond in het Wapen van Drenthe.(foto: Candy Soda Popcorn)