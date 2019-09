Genomineerden Ondernemersprijs krijgen op 20 september uitslag

NOORDENVELD – Op donderdag 18 juli 2019 feliciteerde wethouder Henk Kosters de genomineerden met de nominatie voor de Ondernemersprijs 2019.

Op voordracht van de Commissie van Aanbeveling, heeft het college van burgemeester en wethouders drie bijzondere bedrijven uit de gemeente Noordenveld genomineerd.

Vanuit de aspecten werkgelegenheid, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid hebben de ondernemers mooie prestaties laten zien. De genomineerden zijn: Harkboot, Elton/Elsun ,Daan Nijman.

Harkboot

Harkboot is sinds 2014 gespecialiseerd in de verwijdering van exoten (waterplanten met wortel) met de harkmethode en in het verwijderen van slib en bagger uit boothuizen en jachthavens. De techniek om met speciale harkbootjes exotisch woekergroen uit water te halen, werkt veel effectiever dan maaien en is erg vernieuwend. Harkboot trekt hiermee internationaal de aandacht. Het bedrijf begon te varen met drie harkboten, maar in 2018 is het bedrijf, onder andere door gebruik te maken van de Bedrijvenregeling Drenthe, uitgegroeid naar een vloot van vijf boten. Leon Sterk biedt met zijn bedrijf werk aan een aantal vaste medewerkers en kan een beroep doen op een team aan freelancers. Voor het aantrekken van nieuwe medewerkers wordt veelvuldig en succesvol de samenwerking gezocht met de gemeente Noordenveld. Afgelopen jaar werd het bedrijf gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder, hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties en overheden helpt bij het verminderen van CO2 en kosten. Leon is met zijn team in een gat gesprongen waar nog niet veel concurrentie actief is, sterke groei lijkt dus mogelijk. Mogelijkheden tot uitbreiding van de activiteiten worden op dit moment dan ook onderzocht.

Elton/Elsun

Elton is al jarenlang een prominente werkgever in de gemeente Noordenveld. Het is een dominante speler op het gebied van tochtprofielen in de Nederlandse markt. Sinds afgelopen maart is Elton een nieuwe uitdaging gegaan. Elton is begonnen met het bedrijf Elsun en een nieuwe markt ingegaan in zonnepanelen. Een duurzaam, aansprekend en innovatief, Nederlands kwaliteitsproduct. Elsun is het tweede bedrijf in Nederland dat zonnepanelen assembleert. Voor de uitbreiding van het bedrijf zijn 11 medewerkers extra in dienst gekomen. Het familieberdijf is van Rudy Dijksterhuis en zoon Jakob Jan Dijksterhuis. Voor het duurzame product van Elsun wordt ook continu rekening gehouden met het proces dat op duurzame wijze is ingericht. Elsun maakt van de energietransitie nieuwe economie en draagt positief bij aan de werkgelegenheid in de gemente Noordenveld.

Boekhandel Daan Nijman

Boekhandel Daan Nijman is al jaren niet meer weg te denken uit het centrum van Roden. In 1999 is het bedrijf begonnen aan de Albertsbaan en in 2003 verhuisd naar de Heerestraat. De boekhandel timmert nog steeds, met naast Daan Nijman ook mede-eigenaar Femke Liemburg aan de weg. Inmiddels is er ook een tweede vestiging geopend in het UMCG in Groningen. Samen met nog 9 medewerkers staan Daan Nijman en Femke Liemburg ook na de afgelopen recessiejaren nog steeds overeind. Er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe kansen en mogelijkheden en daarbij wordt ook veelvuldig de samenwerking met lokale ondernemers gezocht. Sponsoring van locatie initiatieven op gebied van kunst en cultuur is de ondernemers niet vreemd. En daar waar maar mogelijk wordt zeer bewust en duurzaam ondernomen.

Op vrijdag 20 september maakt burgemeester Klaas Smid de winnaar bekend tijdens de opening van de Noorder Expo.