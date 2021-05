Geraniumactie Bij de Buren

VEENHUIZEN – Onder het motto ‘Wij hebben er genoeg van!’ gingen de initiatiefnemers van Bij de Buren in Veenhuizen afgelopen zaterdag 1 mei langs de deuren om geraniums te verkopen. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de activiteiten die Bij de Buren wekelijks organiseert in het achterste lokaal van De Veenster aan de Kerklaan in het dorp. Bij de Buren wil inwoners van Veenhuizen de mogelijkheid geven om elkaar te ontmoeten op een sociaal verantwoorde wijze. Wekelijks is Bij de Buren open van 10.00 tot 16.00 uur. Wie afgelopen zaterdag niet thuis was maar toch enkele geraniums wil aanschaffen kan ook op woensdag 5 mei vanaf 10.00 uur terecht op de bloemetjesvrijmarkt op het schoolplein.