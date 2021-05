Gerard Bosman koninklijk onderscheiden door burgemeester Ard van der Tuuk

LEEK – Afgelopen donderdag benoemde burgemeester Ard van der Tuuk de heer Gerard Bosman tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde bij Kasteel Nienoord in Leek. Velen kennen Gerard Bosman van zijn boekhandel Bronsema, waar hij geen standaard boekenverkoper was. Bosman was niet alleen gezegend met een grote liefde voor boeken en een flinke dosis kennis, maar was vooral maatschappelijk enorm betrokken Hij ontving de koninklijke onderscheiding voornamelijk vanwege zijn vele vrijwilligersactiviteiten, onder andere bij voetbalvereniging VV Leek, de voorganger van VV TLC Leek.

In 1985 was Bosman een van de oprichters en voorzitter van het zaalvoetbalteam Leek-Rodenburg. Een jaar later was hij de initiator van het Leekster Voetbalgala, waar hij tot 2010 voorzitter en nog altijd bestuurslid is. Hij wist onder andere bekende oud-voetballers te strikken voor het gala, zoals Hugo Hovenkamp, Sjaak Swart, Simon Tahamata, Mario Been en Arnold Mühren.

Verder was Bosman in 1991-1992 initiatiefnemer en hoofdredacteur van het Jubileumboek VV Leek, ter ere van het 60-jarig jubileum van de voetbalclub. Ook was hij jarenlang (jeugd)leider, trainer en lid van de technische commissie.

Naast alle voetbalactiviteiten was Gerard Bosman in de periode 1987 tot 2006 bestuurslid en secretaris van de Handelsvereniging Leek-Nietap. Samen met andere bestuursleden stond hij aan de wieg van Kleintje Pinkstermarkt in 1988 en de ontwikkeling van een eindejaarswinkelactie. Ook was hij van 1988 tot 2015 mede-organisator van de Leekster Gedichtendag en was hij betrokken bij de poëzieavonden in Leek. Daarnaast was hij van 1995 tot 2019 mede-organisator van de literaire avonden bij de bibliotheek in Leek, waar bekende schrijvers als Joost Zwagerman en Ronald Giphart voordroegen.