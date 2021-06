Gerard Willenborg, voorzitter Stichting Landgoed Nienoord

‘Wij zitten natuurlijk met een ratjetoe aan ondernemers. Dat is niet oneerbiedig bedoeld, maar we hebben veel verschillende bedrijven, van een pannenkoekenrestaurant tot kamperen en van varen tot schaatsen. Als voorzitter heb ik veel contact met de directeur, die ik zoveel mogelijk probeer te ontlasten. Verder werken we veel samen met de gemeente Westerkwartier en ondernemers om het toerisme en de recreatie te versterken in het gebied.

De afgelopen periode hebben we ons hoofd boven water moeten houden. In 2015 zijn we geprivatiseerd. We beheren het zwembad, dat wordt gesubsidieerd door de gemeente, maar het familiepark is zelfstandig. We hebben geen winstoogmerk, dus we zijn aangewezen op het binnenhalen van fondsen. Dat is soms wel lastig, zeker nu. We zoeken nog fondsen voor een natuureducatiecentrum, dat we willen bouwen. Dat is nu ook wel spannend, maar het plan staat in ieder geval vast.

Gelukkig hadden we extreem goede maanden toen we vorig jaar even open mochten. En ook dit jaar loopt het storm sinds de heropening. Dat geeft ons toch wel het idee dat we er als organisatie nog toe doen en dat we bestaansrecht hebben. We hebben de zorg voor veel medewerkers. Er werken hier veertig mensen, van wie vijftien fulltime in dienst zijn. Gelukkig hebben we niemand hoeven ontslaan in de coronatijd, dat is wel een enorme opluchting. We hebben weliswaar een tekort door de inkomstenderving van het afgelopen coronajaar, maar toch gaat het best wel goed. We hebben in ieder geval geen schulden.

Het landgoed is ook volop in ontwikkeling. We zijn bezig met een nieuwe spoorlijn vanaf het informatiecentrum. Dat is een belangrijk onderdeel van ons park. Ook zoeken we steeds naar een nieuwe formule voor de horeca, wat een belangrijke inkomstenbron. Zo hebben we het snackbardeel verplaatst van de ingang naar meer in het park.

Kinderen tussen 2 en 12 zijn onze belangrijkste doelgroep, maar we proberen ook steeds meer andere mensen te bereiken. Belangrijk is wel dat we onze entreeprijzen niet willen verhogen, omdat we vinden dat we ook een maatschappelijke opgave hebben. Nienoord moet ook bereikbaar blijven voor gezinnen en mensen met een kleine beurs. We zullen dus niet zomaar de entreeprijs sterk verhogen.’