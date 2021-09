Gerben Tuinstra 80 jaar!

RODEN – Dat Gerben Tuinstra afgelopen woensdag 80 kaarsjes mocht uitblazen, mocht de hele buurt weten. Zijn kinderen versierden het huis met vlaggetjes en in de tuin aan de Oudgenoegstraat verrees een metershoge motorrijder, waarop groot de nieuwe leeftijd van de jarige prijkte. ‘Ik zou ‘m zo weer starten als hier een echte motor stond,’ lachte Tuinstra toen hij het enorme gevaarte in zijn tuin zag staan. In zijn jongere jaren behaalde hij zijn motorrijbewijs en hij werkte jarenlang als autoverkoper in Roden. Nog altijd rijdt hij zelf ook auto en motoren zijn dan ook wel aan hem besteed. ’s Avonds gingen de Tuinstras nog uit eten met de kinderen en kleinkinderen, zodat het een zeer feestelijke en geslaagde dag was.