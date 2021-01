Gerda Baving uit Roden liet zich één van de eersten vaccineren

RODEN – Gerda Baving heeft hem! De prik waar door velen reikhalzend naar uitgekeken wordt: het Pfizer vaccin tegen het coronavirus. Spannend was het zeker, toen de zorgmedewerker bij Interzorg De Hullen in haar auto richting Assen reed. Gelukkig bleek alles heel goed geregeld op het TT circuit, laat ze weten aan deze krant. ‘Het vaccineren gebeurt in een soort grote aluminium tent op het terrein. De teststraat staat aan de andere kant. De begeleiding was prettig, erg vriendelijke mensen. Om 9:55 ben ik gevaccineerd. Reuze spannend vond ik. Je krijgt toch een injectie. En aan de andere kant: een griepprik neem ik ook altijd. Ik heb nooit ergens last van gehad. Na afloop moet je vijf minuten in de wachtkamer blijven zitten omdat ze willen bekijken hoe je reageert. Ik voel hem wel, het is een warme plek. Heb een beetje een zware arm, verder niet. Ik kan er prima om werken’, zegt Gerda die dezelfde middag om drie uur dienst heeft. De ‘helpende’ op de dagbesteding in het Veurhuus in De Hullen, twijfelde geen moment toen de oproep voor vaccinatie voorbij kwam. Ze maakte meteen een afspraak met de GGD en een week later was ze aan de beurt. ‘Je doet het niet alleen voor je zelf, maar ook de bewoners. Ik werk met een kwetsbare groep. Je moet er niet aan denken dat zij door jou het virus oplopen’, zegt Gerda die wel merkt dat de vaccinatie leeft onder collega’s. ‘Vooral onder de jongere generatie merk ik. Vrouwen die zwanger willen worden bijvoorbeeld. Dat snap ik wel. De afspraak voor de tweede prik is er ook al: op 1 februari, precies drie weken na de eerste prik. Ik ben er niet bang voor, het gaat vast allemaal goed komen.’