Gerda Kluitenberg was bij de inhuldiging van koning Willem Alexander

‘Het Koninklijk Huis is representatief voor Nederland, dat mag best wat kosten’

RODEN – Uitgenodigd worden voor een diner met de koning. Gerda Kluitenberg uit Roden kan erover meepraten. Ze heeft dan wel niet met de koning aan dezelfde tafel gezeten, maar wel met andere Drentse genodigden in Amsterdam gedineerd op kosten van het Koninklijk Huis. Daarna was ze als eregast aanwezig bij de inhuldiging van Willem Alexander. Tien jaar geleden nu. 30 april 2013, ze weet het nog als de dag van gisteren.

Een uitnodiging voor een officiële plechtigheid van het koninklijkhuis krijg je niet zomaar. Gerda Kluitenberg (83) is koningsgezind. Haar leven lang al, ingegeven door haar moeder. ‘Toen koningin Juliana in 1948 ingehuldigd werd, lag ik met roodvonk in bed. Zeer besmettelijk. Mijn moeder had mijn hele slaapkamer oranje versierd en mijn slaappop een oranje pakje aangetrokken.’ De prinsessen konden altijd rekenen op een mooie verjaardagskaart van Gerda Kluitenberg in de vijftigerjaren. Altijd kreeg ze een bedankkaart terug met tekeningetjes getekend door Beatrix, Irene en Marijke, later Christina. ‘Bedankt voor de goede wensen’, staat geschreven op de kaartjes’, die ze zorgvuldig bewaart in een plakboek.

‘Tien jaar geleden ben ik door de provincie gevraagd of ik belangstelling had om namens de provincie Drenthe bij de inhuldiging van Willem Alexander te zijn. Ze wisten van mij dat ik koningsgezind was. Dat was een heel proces. Ik moest toestemming geven om gescreend te worden. Een paar dagen van tevoren werd ik samen met een groep van 30 burgers uit Drenthe uitgenodigd op het provinciehuis om kennis te maken. Met de bus zijn we naar Amsterdam gegaan. Daar hebben we met elkaar gegeten en de inhuldiging bijgewoond in de Nieuwe Kerk. Een bijzondere ervaring.’

Kluitenberg doet haar verhaal graag nu er nogal eens wat discussie is over het Koninklijk Huis. Willem Alexander komt er niet al te best van af met een mager zesje. Het vertrouwen is wat geschaad door de actie om toch naar Griekenland te vliegen voor een zonnige vakantie tijdens de coronapandemie, weet ook Kluitenberg. ‘Dat was inderdaad niet zo handig. Toch ben ik van mening dat het Koninklijk Huis representatief is voor Nederland. De koning en de koningin vertegenwoordigen ons land goed in het buitenland en zetten zich zichtbaar in voor goede dingen. Dat mag best wat geld kosten. Een minister-president kost ook geld. Voetballers die gehuldigd worden ook. Ik heb genoten van Koningsdag in Rotterdam. Wel voor de televisie hoor. Prachtige beelden.’

Kluitenberg kijkt graag terug op die periode. Ook toen ze gevraagd werd haar verhaal te doen in de Vijf Uur Show. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was sprak ze live voor een draaiende camera. ‘Natuurlijk zei ik ja. Ik had nog snel even met mijn schoonzus een nieuwe rok gekocht. Joop (haar echtgenoot die haar vorig jaar ontvallen is, red.) bracht me naar Hilversum. Het was een fantastische uitzending met Martine van Os.’ Joop stond altijd achter de oranjeliefde van zijn vrouw. De oud-wethouder van de voormalige gemeente Roden ging graag met zijn vrouw naar Prinsjesdag in Den Haag. ‘Hij was niet zo koningsgezind als ik dat ben, maar hij vond het allemaal prima.’