Gerenommeerde namen, jong talent en verrassende kunstenaars komen naar Roden

Wat ’n Kunst Festival brengt Roden in culturele sferen

RODEN – Komend weekend staat Roden in het teken van Wat ’n Kunst. Drie dagen lang kunnen kunstliefhebbers hun hart ophalen in het dorp van Ot en Sien. Piet van Houten, medeorganisator van het festival, kijkt alvast reikhalzend vooruit. Volgens hem is het festival dé gelegenheid om een breed publiek kennis te laten maken met kunst. Daarnaast valt er voor de gerenommeerde kunstkijker genoeg te genieten. Hoogste tijd voor een voorbeschouwing.

Vrijdagmiddag begint het Wat ’n Kunst Festival met masterclasses van Eddy Roos en Joost Doornik. Deze vinden plaats in het atelier van Teken- en Schilderclub Roden en bij vistrap Sterrebos. ‘Die masterclasses zijn vooral voor kunstenaars die beter willen worden’, licht Piet toe. ‘’s Avonds vormt het grote concert in Op de Helte eigenlijk de officiële opening. Het wordt een bijzonder concert, iets wat in Roden eigenlijk nog nooit is gedaan’, zegt Piet. ‘Het Noord Nederlands Jeugdorkest komt met zeventig leden naar Roden. We hebben het hier over de toekomst van de grote orkesten. Musici die allen studeren of gaan studeren aan het conservatorium. Zij zullen een klassiek concert met lichte toets verzorgen. Dat wil zeggen dat ze ook muziek van bijvoorbeeld Queen en Stromae ten gehore zullen brengen. Ook de jongere luisteraar moet dit concert zeker aanspreken. De omvang van het concert op zich is al bijzonder. Waar we voorgaande jaren vaak in De Winsinghhof een concert organiseerden, moeten we nu dus uitwijken naar Op de Helte. Ga maar na: alleen het orkest bestaat al uit zeventig leden.’ Niet alleen nemen ze zeventig orkestleden mee, ook de zingende zusjes Linda en Suzanne Kannegieter komen mee met het orkest.

Verder zal violiste Myrthe Helder een duit in het spreekwoordelijke zakje doen. ‘Zij is een gerenommeerde naam in de wereld van de klassieke muziek en wordt begeleid door Frank van de Laar, ook een groot musicus. Als je nagaat dat tickets voor dit openingsconcert slechts 15 euro kosten, dan kun je spreken van een schijntje. Waar krijg je nog zoveel kwaliteit voor zo weinig geld?’

De twinkeling in de ogen van Piet zegt genoeg. Hij heeft er veel zin in. ‘Het is leuk om mensen die misschien niet per se veel met kunst hebben, wel hier kennis mee te laten maken. Dat doen we door niet alleen op beeldende kunst in te zetten, maar ook een gevarieerd muziekaanbod te leveren. Neem nu de zaterdag. Dan zijn er verschillende muziekoptredens op de Albertsbaan, waaronder van Robin Tinge. We hopen dat mensen die voor de muziek naar de Albertsbaan komen, ook in contact komen met de kunstenaars aldaar. Door leuke optredens te regelen, krijg je de mensen wel naar het centrum. En als ze daar dan toch zijn, pikken ze direct wat mee van de kunstenaars die er bezig zijn. Wat ook leuk is om te vertellen, is dat drie kunstenaars een portretbattle zullen aangaan. Binnen tien minuten worden zij uitgedaagd een portret te maken van iemand uit het publiek. Het publiek beslist vervolgens welk portret het mooiste is en de geportretteerde mag zelf zijn of haar portret mee naar huis nemen. We gaan dat een aantal keer doen op de zaterdag.’

Ook bijzonder is de eindexpositie van het jeugdproject Roots. Hier werkten meerdere basisscholen in Noordenveld en leerlingen van de Ronerborg aan mee. Met als onderwerp ‘kleine kernen’ gingen de scholen aan de slag. De bedoeling was dat zij hun eigen leef- en woonomgeving in beeld brachten. ‘Op de Albertsbaan zal op zaterdag en zondag de uitwerking hiervan worden vertoond. Dat gebeurt middels tekeningen en dergelijke, maar er zal ook een video getoond worden. Het plein wordt daarnaast opgesierd met doeken die door de leerlingen zijn gemaakt’, vertelt Piet.

‘Op zaterdagavond wordt de Kunst & Cultuurprijs uitgereikt. Dit wordt kracht bijgezet door een optreden van Candy Soda Popcorn en Kees Kruit. Marike Schepers verzorgt met haar ensemble verder de muzikale omlijsting.’

Een ander hoogtepunt van het Wat ’n Kunst Festival is het Walking Dinner. ‘Al jaren een succes’, vertelt Piet trots. Van 17:30 tot 20:30 uur kan eenieder weer meedoen aan dit culinaire evenement. Dit jaar doen Onder de Linden, Cuisinerie Mensinge, La Comida, Het Wapen van Drenthe, Restaurant Brink 15 en IJssalon Italia mee. ‘Omdat er ieder jaar best veel mensen meedoen, wil het nog wel eens voorkomen dat deelnemers even moeten wachten bij de verschillende restaurants. Om het wachten te veraangenamen, hebben we besloten om dit jaar voor muzikale omlijstingen bij de horecagelegenheden te zorgen. Zo doen Hans Elzinga, Manouche Swing, Peter Schaap, Ronald Nihot en saxofoonquintet Opus 5 mee. Allen staan zij bij een ander etablissement. Zo hoeft men zich geen moment te vervelen.’

‘Verder is het leuk om te vertellen dat Minka Zaal dit jaar weer van de partij is. Zij is zangdocente uit Peize en neemt ieder jaar een soort “stempalet” mee naar het festival. Vorig jaar nam ze het – toen nog onbekende – talent Robin Tinge mee. Hij heeft bij haar lessen gevolgd. Wie weet met welk muzikaal talent ze dit keer op de proppen komt?’