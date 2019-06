LEEK – Tafeltennisvereniging Rotak is springlevend. Dat bewijst de club met de vele activiteiten die het organiseert. Zo werd onder de bezielende leiding van Frank Stolp afgelopen week de clubkampioenschappen gespeeld. Voor alle deelnemers was het de eerste editie van dit onderlinge toernooi en dus stond er wat op het spel. Dat was goed terug te zien in het fanatieke en geconcentreerde spel. Een vijftal jonge spelers (Chris, Patrick, Bastiaan, Ruben en Gerhard) streden in om de felbegeerde titel. De razendsnelle partijen waren een lust voor het oog. Achterstanden van 9-5 werden soms omgezet in een 9-11 overwinning en partijen bleken veelal bloedstollend spannend. Uiteindelijk was het Bastiaan die de derde plek op kon eisen. Hiervoor kreeg hij een mooie beker. Zo’n prijs was er ook voor nummer twee Chris. Maar het was Gerhard Topper die al zijn partijen overtuigend wist te winnen. En dus nam hij aan het eind van de dag de grootste beker mee naar huis. Het mag met zo’n achternaam natuurlijk ook geen verrassing zijn. Wat een topprestatie!