Gerry Douwes neemt afscheid na 46 jaar trouw dienstverband

RODEN – Het was een drukte van belang in de Noorderkroon, waar bewoners en medewerkers afscheid nemen van Gerry Douwes. ‘Inclusief mijn stage heb ik hier 46 jaar gewerkt. En met veel plezier. 25 augustus was de laatste dag en mijn handen jeuken nu alweer. Ik blijf zeker bezig met vrijwilligerswerk, maar ga ook lekker fietsen. Mijn collega’s zal ik wel missen!’ De mooiste tijd waren de jaren 80, vindt Gerry. ‘Toen was het echt een bejaardenhuis. Je had toen ook meer tijd voor de bewoners. Dat is nu anders. Maar dat neemt niet weg dat ik hier altijd heel fijn heb gewerkt.’