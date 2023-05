Gerry Douwes uit Roden is allround vrijwilligster

‘Ik ga door tot ik niet meer kan, het is te leuk en te gezellig’

RODEN – Een maatschappij draait op vrijwilligers. Sportverenigingen, evenementen, scholen, ze houden stand doordat er fijne mensen zijn die zich belangeloos willen inzetten. Eén van deze mensen is Roner Gerry Douwes. Zij is onder andere te vinden bij de sportvelden, de Wandel4daagse, de Rodermarkt en nog veel meer.

‘Ik word overal voor gevraagd,’ vertelt Gerry Douwes lachend. ‘Laatst was er een paar 12,5 jaar getrouwd, toen werd ik gevraagd. Maar ook bij uitvaarten, jubilea van bedrijven, noem het maar op, en ik vind het allemaal enorm leuk om te doen.’ Veel mensen zullen Douwes vast herkennen als verkeersregelaar. ‘Ik doe het al jaren. Mijn familie bestaat uit hard werkende mensen die zich graag inzetten, dat heeft er altijd ingezeten. Ik kende een paar mensen die al verkeersregelaar waren bij de Wandel4daagse. Ik keek vaak toe en wilde ook graag meehelpen. Dus ik heb snel de cursus gedaan en inmiddels doe ik het al een hele tijd met veel plezier. Het is heel dankbaar werk. Mensen gaan je op een gegeven moment herkennen en je krijgt veel bedankjes. Vooral ook van de jeugd, dat is altijd erg leuk. Er was ooit eens een buschauffeur die de bus stilzette om me aan te spreken. Het was net middag geworden en hij had me sinds 08.00 uur bezig gezien en wilde zijn waardering uitspreken. Ik kende hem verder helemaal niet, maar dat is natuurlijk ongelofelijk leuk. Vrijwilligster zijn voor de Wandel4daagse is een waar feest. Zowel de wandelaars als mijn mede-vrijwilligers zijn hele sympathieke en spontane mensen. Het nazitten is dan ook altijd erg gezellig, ik houd gewoon heel erg van contact.’

Veel evenementen kampen tegenwoordig met een gebrek aan vrijwilligers. ‘Ik denk dat mensen er tegenop kijken om een hele dag te staan, je moet echt je hoofd er bij houden. Maar het is hartstikke leuk om te doen. Daarnaast worden de vrijwilligers altijd goed verzorgd met een hapje en een drankje. Ik ben zelf ook graag in de buitenlucht, dus dat maakt het nog leuker om te doen. Ik heb hiervoor 46 jaar bij De Noorderkroon gewerkt. Dit deed ik ook met veel plezier, maar je was natuurlijk wel veel binnen.’

Douwes was sinds haar stagedagen al een enthousiast lid van het team van De Noorderkroon. ‘Ik vind het enorm leuk om met ouderen om te gaan. Toen ik stopte bij De Noorderkroon kwam iedereen naar beneden om afscheid van me te nemen, dat deed me veel.’ Douwes woont met veel plezier in een mooie flat in Roden, ook daar wonen veel ouderen. ‘Eenzaamheid is helaas een groot probleem onder ouderen, dat zie ik ook wel terug in de flat. Gelukkig kent iedereen elkaar hier en we helpen elkaar waar nodig.’ Douwes zet zich dan ook met veel liefde in voor haar buren. ‘Ik doe van alles wat, klussen, boodschappen, schoonmaken, en ik zit in de feestcommissie van de flat. We zijn laatst nog gezellig wezen lunchen in Café Ensing in Peize.’ Momenteel staat ook de Rodermarkt op de planning. Douwes is namelijk ook actief bij Vereniging voor Volksvermaken Roden. ‘We zijn momenteel druk bezig met een praalwagen, het thema dit jaar is Avontuur en vertier.’ In het kader van Volksvermaken is Douwes ook vaak te vinden bij De Lus van Roden, sportdagen, Hemelvaartsdag en nog veel meer. ‘Ik houd gewoon niet van stilzitten. Ik zoek altijd wel iets om te gaan doen. Desnoods pak ik de fiets en ga ik op pad totdat ik iets tegen kom. Daarnaast ben ik ook gek op wandelen en ik ben lid van een klaverjasgroep en Vrouwenvereniging Leutingewolde.’ Ook is Douwes vaak te vinden bij de scootmobiel-ritten van Zorgplaza. ‘De heren van Zorgplaza organiseren dan een tocht, mijn buurman heeft daar ook wel eens aan meegedaan. Je ziet die mensen dan altijd zo genieten. Als anderen genieten, geniet ik ook.’

Tegenslagen kent douwes niet. ‘Ik kan zo niks bedenken. Natuurlijk heb je wel eens te maken met slecht weer. Ik stond ooit eens bij de Boekenmarkt en het regende die dag enorm. De rest vond ik dat naar binnen moest gaan, maar ik zet liever gewoon door. We doen gewoon het regenpak aan. Wanneer er geen vrijwilligers zijn, zijn er ook geen evenementen. Ik ga door tot ik niet meer kan. Het is te leuk en te gezellig. De Wandel4daagse kan ook nog wel wat extra handen gebruiken. Mocht iemand het leuk vinden om eens mee te helpen mag die mij altijd een belletje doen, dan speel ik door. De sfeer is altijd geweldig. Ik ben te bereiken via: 06-40815449.’