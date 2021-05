Gert Jan van Dijken vanaf komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van v.v. de Wilper Boys

DE WILP – Het bestuur van v.v. de Wilper Boys heeft de komst van de nieuwe hoofdtrainer aangekondigd. Gert Jan van Dijken is met ingang van het voetbalseizoen 2021-2022 de nieuwe oefenmeester van het eerste elftal. De 47-jarige hoofdtrainer, woonachtig in Groningen, is een echt voetbaldier te noemen. Er is een overeenstemming bereikt van minimaal twee seizoenen. Van Dijken laat hiermee zijn huidige club Forward na drie jaar achter zich.

In de zoektocht naar een nieuwe trainer heeft de Wilper Boys gesprekken gevoerd met zes potentiele kandidaten en na afloop van deze gesprekken bleek dat Van Dijken het beste past bij de club, zodat er samen verder gebouwd kan worden aan de ambities voor de komende jaren. Van Dijken geeft aan dat hij eigenlijk per toeval bij de club uit De Wilp is terechtgekomen. “Ik ben via een collega trainer terecht gekomen bij de Wilper Boys. Daarna zijn we vrij snel in contact gekomen. We hebben twee gesprekken gevoerd, via teams. Hierbij waren leden van het bestuur en enkele selectiespelers bij aanwezig. Het verhaal en de ambitie van de club sprak me echt aan. Het hele totaalplaatje past goed bij mij.”

Naast dat Van Dijken een fanatieke hoofdtrainer is, heeft hij ook een eigen voetbalschool, namelijk de Piet Fransen techniekschool. Hier geeft hij techniektraining aan jonge spelers in de leeftijd van 7 tot 14 jaar. “Ik ben elke dag moet voetbal bezig. Bij de techniekschool krijgen de spelers lessen om de basistechniek te verbeteren om op deze manier een zo goed mogelijke voetballer te worden. Deze impuls zou ik ook graag willen geven aan de jeugd van de Wilper Boys. Ik wil de jeugdtrainers ook graag wat dingen leren, zodat zij dit weer kunnen toepassen tijdens de trainingen.”

Over de verwachtingen voor volgend seizoen zegt Van Dijken het volgende. “Ik heb natuurlijk niet echt kunnen zien wat voor spelersgroep er precies staat, maar we hebben hier uiteraard wel over gesproken. We denken, ook op basis van de vier wedstrijden die dit seizoen nog zijn gespeeld, dat we goed op niveau zijn om in de middenmoot te kunnen eindigen. Wellicht kunnen we met enkele versterkingen het zelfs nog iets beter doen.”

Van Dijken omschrijft zichzelf als een trainer die altijd de intentie heeft om te voetballen door vanuit achteruit op te bouwen en via het middenveld te aanvallers wil bereiken. Om dit goed te kunnen doen wil hij de club eerst graag beter leren kennen. “Ik zal eerst moeten ontdekken wat voor selectie ik heb en wil iedereen graag beter leren kennen. Ook wil ik de club graag leren kennen en op welke manier ik het beste met iedereen kan werken.”

Voorzitter Luuk Janssen maakt zich geen zorgen en heeft veel vertrouwen in Van Dijken. “Wij denken dat hij goed bij ons past, omdat het een fanatieke trainer is en een clubman. En tegelijkertijd niet het zicht op de vereniging verliest. Verder vinden wij ook dat hij niet alleen als hoofdtrainer, maar ook door zijn ervaring met de voetbalschool van toegevoegde waarde voor ons kan zijn. We hopen dat hij ook zijn kennis over techniektraining bij kan brengen aan onze jeugdtrainers. Hier hebben wij als vereniging op de lange termijn weer profijt van. Zo wordt ons jeugdplan naar een hoger niveau getild. Het belangrijkste voor ons is dat er meer lijn in komt. De neuzen moeten dezelfde kant op en wij denken dat Gert Jan daar een belangrijke rol in kan vervullen.”

De vereniging doet er op dit moment alles aan om straks, als alles weer normaal is, te kunnen vlammen. “De vereniging is uiteraard meer dan alleen het eerste elftal. In zijn algemeenheid merken we dat voetbal minder belangrijk wordt, mensen vinden andere dingen nu belangrijker. Daarom zijn we nu, samen met de hulp van vrijwilligers, bezig om het voor iedereen weer een beetje leuker te maken. Zo zijn we bezig met het maken van een overkapping voor aan de kantine. Op deze manier is er toch meer ruimte voor gezelligheid. Dat is een aspect wat veel mensen enorm gemist hebben. Verder zijn we ook bezig met het realiseren van een kidscorner, inclusief buitenterrein. We willen laten zien dat onze club niet alleen toegankelijk is voor de leden, maar voor het hele gezin.”