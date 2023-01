‘In Norg is sinds een jaar eens per maand op de zondagmiddag een activiteit voor mensen die op die dag behoefte hebben aan ontmoeting en contact. We noemen die activiteit De Vriendenkring en wordt samen met BijPrins uit Norg georganiseerd in De Brinkhof van 14.00 tot 17.00 uur.’

Aan het woord is Gert van der Waal. Bevlogen en enthousiast vertelt hij zijn verhaal over De Vriendenkring. ‘Het is een activiteit gericht op alle leeftijden, waar we vooral een groep inwoners bereiken die vaak alleen de zondagmiddagen doorbrengt en daar verandering in aan wil brengen. Vanuit Welzijn in Noordenveld en BijPrins stimuleren wij deelname aan De Vriendenkring. We hebben dan ook het liefst dat je elke maand komt, zodat je contacten kunt opbouwen die je ook in de rest van de maand kunt benutten.’

De Vriendenkring organiseert vooral leuke, gezellige en afwisselende activiteiten. ‘Op zondag 22 januari gaan we bijvoorbeeld naar Veenhuizen en maken een ritje met de Boevenbus door het dorp. We zorgen altijd voor een warm welkom met een kop koffie en ruimte voor gesprek. Inmiddels bereiken we een vaste deelnemersgroep van zo’n 15 personen. Dat is heel mooi en daar zijn we blij mee,’ aldus Gert van der Waal.

Wie informatie wil over De Vriendenkring en mee wil doen kan bellen met WiN Servicebureau 050 317 65 00. Gert van der Waal nodigt je daarna uit voor een kennismaking.