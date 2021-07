Geslaagd 60+ toernooi bij Tennisvereniging REO

RODEN – Dit jaar organiseerde Tennisvereniging REO voor de elfde keer het 60+ toernooi. De eerste tien edities hadden Henk en Gera ter Steege de toernooileiding, maar dit jaar droegen zij het stokje over aan Geert Joosten en Gerard Bos. Nu was het hun taak om er een mooi en gezellig toernooi van te maken, en dat is hen gelukt.

Met 44 deelnemers was de opkomst prima en het weer was prachtig. De meeste deelenemrs speelden drie rondes van 30 minuten, maar wie zeer fit was speelde zelfs 4 rondes. Winnaars waren dit jaar degenen die 11 games hadden gewonnen, aangezien het de elfde editie van het toernooi was. Bij de dames was dit Magreet Werumeus Buning en bij de heren Harm Gaikema. De Ter Steege wisselbokaal ging met het oog op de toekomst naar de meest jeugdige speler van 60+ toernooi. Dat was Petra Koops. De organisatie feliciteert alle winnaars met hun prijs.