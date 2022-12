Geslaagd kerstfeest Groenzorg Norg

NORG/RODERESCH – ‘Eindelijk konden we na twee vervelende coronajaren weer eens flink uitpakken. Dat hebben we afgelopen week gedaan door met al onze deelnemers en hun partners uit eten te gaan in de Herberg van Es in Roderesch. Op donderdag en de vrijdag hebben we op beide dagen maar liefst meer dan 80 mensen mogen ontvangen en dat was geweldig. Er werd volop genoten en er was een leuk een amusant optreden met grappen, grollen en liedjes van het damesduo ‘Klevende Liefde’. Gerard Meijering verteld enthousiast over de kerstmaaltijd die dagbeleving Groenzorg heeft mogen organiseren. ‘Onze deelnemers hebben een psychische – of lichamelijke beperking en dan is uit eten er voor hen niet of nauwelijks meer bij. We hebben de gehele locatie afgehuurd zodat we onder elkaar waren en iedereen ondanks zijn beperking zichzelf kon zijn. Dat vonden we erg belangrijk.’