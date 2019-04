Geslaagde 1 april grap in het Molenduinbad Norg﻿

NORG – Eind maart bedachten medewerkers van het Molenduinbad Norg dat het leuk was om een plan te bedenken voor de grappiste dag van het jaar. Een 1 april grap was immers nog niet eerder in het zwembad gedaan. De grap; de zwemonderwijzers, die normaal gesproken lesgeven in of bij het water, worden vervangen door computers. Je moet immers met de tijd meegaan! Overal om ons heen worden mensen vervangen door machines en technologie, waarom niet ook bij de zwemlessen.

Een bericht met de beknopte uitleg van het idee werd opgesteld. Om het nieuws toch nog íets van geloofwaardigheid mee te geven, werd het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport genoemd evenals de Nationale Raad Zwemveiligheid. Er zou, in opdracht van het ministerie, een pilot gedraaid worden waarin de lessen op afstand gegeven worden. De kinderen zouden les krijgen via een tablet. Opdrachten, complimentjes, aanwijzingen en aanmoediging zal allemaal op de tablet te zien en te horen zijn. Via verschillende camera’s boven en onder water kon de lesgever de kinderen goed in de gaten houden. De verwachting was dat mensen zich zorgen zouden maken over de veiligheid dus werd er genoemd dat daar goed over nagedacht was.



Het bericht werd verstuurd naar de verschillende kranten en werd op de website en facebook van het zwembad geplaatst. Ook de medewerkers van het zwembad, die van de grap niets wisten, werden op de hoogte gesteld. Afwachten maar wat de mensen ervan zullen vinden.

De pientere, oplettende lezers, lieten al snel blijken dat ze de grap doorhadden. Het was nog lang geen 1 april en dus werden die lezers gecomplimenteerd met hun alertheid en hun reacties op social media verwijderd. Er moest voorkomen worden dat vóór 1 april al uitkwam dat het allemaal nep was.



De dagen erna sluimerde het verhaal rustig rond op social media. Verschillende mensen deelden ons bericht. Collega’s uit de zwembadbranche, door het hele land, schonken op social media ook flink aandacht aan dit nieuwtje. De één omdat ze de grap wel doorhadden, de ander omdat het een grote vernieuwing was in de branche en dachten dat het echt waar was.



De meningen van de medewerkers van het Molenduinbad Norg waren verdeeld maar bovenal zagen het nog niet echt zitten. Één collega wilde toch wel even een hartig woordje spreken met degene die dit toeliet in het zwembad, dit kon toch niet zomaar?! Andere collega’s vonden het maar raar om het zo te doen en zagen er totaal geen meerwaarde in, maar ja wie wel? Langzaam aan kregen verschillende collega’s de grap in de gaten en speelden het spelletje mee.

RTV Drenthe had bericht opgepikt en begreep dat het een grap was. Zij wilden met het zwembad samenwerken om het verhaal nog meer kracht bij te zetten en uiteindelijk de grap ervan te onthullen.

Maandagochtend 1 april kwamen zij opnames maken en werd het verhaal in scene gezet. Grote beeldschermen met de camerabeelden onder en boven water werden opgesteld. En omdat het zwembad helemaal geen camera’s dichtbij het water en onder water heeft, werd dat met een beetje knip en plakwerk, nagemaakt alsof het echt leek. Twee laptops werden opgesteld met zomaar een programma erop en voor de lesgever een koptelefoon en headset, waarvan de stekkertjes vakkundig werden weggemoffeld. De ‘control room’ was klaar.



Op de tablet bij het water speelden een instructiefilmpje en een nep-live-filmpje van de lesgever. Het verzinsel werd opgenomen en gemonteerd tot het filmpje dat even later op de facebookpagina van RTV Drenthe verscheen. De twijfelende mensen twijfelden nu nog veel meer en degene die het doorhadden konden er hard om lachen. Ook dit filmpje verspreidde zich snel over social media en de mensen deelden hun mening hierover, al dan niet positief.

In het begin van de middag kwam Radio Drenthe naar het zwembad in Norg om live op de radio uitleg te krijgen van wat we toch allemaal van plan waren. Aan het einde van dit gesprek werd duidelijk dat het toch echt maar een grap was. En ook ‘s middag werden op tv en social media de mensen gerustgesteld dat het allemaal hartstikke nep was en de zwemlessen gewoon, zoals altijd, verzorgd worden door echte mensen van vlees en bloed in het water en aan de badrand.



De zwemonderwijzers die het verhaal geloofden konden aan het einde van deze dag weer rustig ademhalen, ze werden gelukkig toch niet vervangen door computers, het vak ‘zwemonderwijzer’ blijft bestaan en kunnen gewoon doorgaan met lesgeven vanuit het water.