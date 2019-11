Geslaagde 23 editie Klaverblad Verzekeringen Klaverjastoernooi

RODEN – De 23e editie van het Klaverblad Verzekeringen bedrijven klaverjastoernooi in de gemeente Noordenveld was weer een top evenement. In de gezellig aangeklede zaal van De Pompstee waren 184 klaverjassers actief. Er hadden zich 23 teams ingeschreven, waaronder 4 nieuwe teams en we hopen op nog meer teams volgend jaar. Doordat het een goed geregelde klaverjasavond is wordt er ook veel over gesproken en de mond op mond reclame doet zijn werk. Onder het genot van een kopje koffie of thee, aangeboden door zalencentrum De Pompstee heette organisator Ton Krans iedereen van harte welkom.

Tevens werden de sponsoren van dit Klaverblad Verzekeringen bedrijvenklaverjastoernooi met een applaus bedankt voor hun inbreng, zonder sponsoren is het niet mogelijk om zo’n toernooi te organiseren.

Vervolgens werd er op een gezellige en sportieve wijze om de prijzen gekaart.

Het winnende team van Onder de Linden uit Roden is van de 23 teams als eerste geëindigd met een totaal score van 39314 punten en krijgen een jaar lang de wisselbokaal mee. Tevens kregen ze een ingegraveerde glaszuil om in de prijzenkast te zetten. Als team kregen ze van de organisatie een dinerbon van 250,00 euro aangeboden, deze kunnen ze besteden bij Restaurant/Zalencentrum de Pompstee te Roden. Ook werden ze door de organisatie in de bloemetjes gezet.

Individueel waren er ook leuke prijzen te winnen. Als eerste van de 184 deelnemers is geëindigd Jan Dam, uit het team van Onder de Linden met een score van 5849 punten. Hij kreeg een Slanghaspel automaat aangeboden.

Als tweede eindigde Otto Huisman uit het team van Onder de Linden met 5778 punten.

Hij kreeg een waardebon aangeboden, beschikbaar gesteld door Bandenservice Poeder

De derde plaats was voor Hans Plate uit het team van Aforum 1. Hij had 5686 punten en kreeg een Elektrische grasmachine.

De poedelprijs was voor Klaas Oenema uit het team van Organisatie 2.

Hij verzamelde 3295 punten.