Geslaagde buitendag op Nienoord

LEEK – Afgelopen zaterdag werd het teken- en schilderseizoen voor de leerlingen van Nel buiten op Nienoord afgesloten. Dat ging dit jaar op een bijzondere manier. De geplande afscheidsexpositie in het Atrium, waar ze 25 jaar lang met veel passie haar teken- en schilderlessen heeft gegeven, kon helaas niet doorgaan. In plaats daarvan was er een leuke buitendag op Nienoord, die ze samen met de werkgroep “Uitwisseling Tenna-Leek” had georganiseerd. En dat was ook wat anders dan het oorspronkelijke plan om samen met een groep kinderen uit het Italiaanse Tenna een “weekje Leek” met leuke activiteiten, zoals tekenen en schilderen, te gaan doen. Hopelijk kan dit volgend jaar wel doorgaan.

Zaterdagmorgen konden Nel’s leerlingen, samen met broertjes en zusjes, heerlijk op het supergroene grasveld bij De Borg tekenen en schilderen. En ’s middags was er een fotospeurtocht op het landgoed, waarbij de kinderen ook hier weer werden uitgedaagd om te laten zien hoe creatief ze zijn. De resultaten mochten er zijn: een serie prachtige foto’s met tekeningen en schilderingen die op het Podium werden geëxposeerd en waar ook de ouders van konden genieten. De dag werd afgesloten met een heerlijk patatje en ijsje. Voor Nel en haar man Jan Ernst was dit een mooie herinnering aan 25 jaar lesgeven in het Atrium!