RODEN – De familiedag bij VV Roden is wederom een succes gebleken. Met vijfhonderd voetballende kinderen was het ’s ochtends al een drukte van belang. ’s Middags was er – voorafgaand aan de barbecue – voetbal op een groot scherm. Daarnaast kwam Orlando Uiterwijk (beter bekend als Zwarte Jannes) de familiedag voorzien van extra gezelligheid. En gezellig was het aan de Norgerweg!