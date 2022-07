Geslaagde Kofferbakrommelmarkt in Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – Afgelopen zaterdag 9 juli werd er een hele bijzondere rommelmarkt gehouden op het evenemententerrein van MFC De Molenstreek in Zevenhuizen. Verkopers verkochten namelijk hun spulletjes vanuit hun kofferbak. De eerste editie van deze kofferbakrommelmarkt was een groot succes. Aan bezoekers was er geen gebrek, waardoor er veel leuke spulletjes zijn verkocht. Er wordt nu alweer uitgekeken naar de volgende editie.