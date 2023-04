Geslaagde modeshow in Peize

PEIZE – Afgelopen donderdag 13 april hielden de Vrouwen van Nu uit Peize in samenwerking met Passarelle mode een prachtige modeshow in Café Ensing. ‘We hebben wel vaker modeshows georganiseerd,’ vertelt Betty van der Veen, secretaris van de Vrouwen van Nu Peize. ‘De zaal zat helemaal vol. De leden van de Vrouwen van Nu mochten namelijk allemaal nog een extra gast meenemen, er waren wel ruim 100 mensen. Ik heb me laten verrassen door hele mooie kledingstukken. We hebben het er in bestuur al over gehad dat dit zeker voor herhaling vatbaar is.’ Een zeer geslaagde modieuze avond.