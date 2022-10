Geslaagde open dag De Rank

RODEN – Om ouders te kunnen kennis laten maken met de school, hield gbs De Rank in Roden afgelopen woensdag een open dag. Het kiezen van een basisschool is een belangrijk en bepalend moment. De school achter de Appie is een school voor kinderen van christelijke ouders en de bijbel vormt de basis voor het onderwijs. Tijdens de open dag was er voor ouders alle gelegenheid om vragen te stellen en de school te bekijken. Dat de school thematisch werkt kwam goed ter uiting. In en rondom de school was alles vrolijk versierd naar het thema van de Kinderboekenweek Gi-ga-groen. Na de herfstvakantie staat het thema ‘muziek’ voor de deur. ‘Het thema verwerken we zoveel mogelijk in de lessen zodat de stof beter beklijft’, legt directeur Peter Verheul uit. Het centrum van de school wordt De Pit genoemd. ‘Dat staat voor Passie, Identiteit en Toekomstgericht, de kernwaarden van onze school. Alle lokalen grenzen aan De Pit, waar ook een enorme boekenkast staat. We proberen zoveel mogelijk het leesplezier en begrijpend lezen een boost te geven.’ Wie de open dag gemist heeft, kan altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek en rondleiding!