Geslaagde pannenkoekentraining KC Rodenburg

LEEK – Afgelopen vrijdag had KC Rodenburg een zeer geslaagde pannenkoektraining. Er kwamen maar liefst 40 kinderen naar het Rodenburgveld. Ze deden 6 verschillende spelletjes en op het einde een echte wedstrijd tegen de trainers. De pannenkoeken waren ook erg in trek: liefst 140 stuks gingen er in de hongerige buiken. De kinderen, trainers (en ouders) waren fanatiek en enthousiast. In een gezellige sfeer was het een zeer geslaagde middag. Kinderen die het leuk vinden zijn van harte welkom om elke maandag van 17.45-18.45 geheel vrijblijvend mee te komen trainen.