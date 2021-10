Geslaagde reünie derde klas van Jan Ligthartschool

RODEN – Een prachtig weerzien afgelopen zondag voor de oud-leerlingen van de 3e klas van de Jan Ligthartschool. Het jaar 1976/1977 was het toen meester Harm Gaikema voor de klas stond. Het was de allereerste klas die hij les gaf. Hij wilde zijn leerlingen graag eens terugzien, dé aanleiding voor een reünie. De Roder schrijver, tevens klasgenoot, ging als hij een soort van Derk Bolt van ‘Spoorloos’ speuren naar medeklasgenoten. ‘Binnen 2 weken had ik met ook wat hulp van anderen iedereen getraceerd. Op 17 oktober hebben wij onze reünie gehouden in Foodcafé Burgers en Zo. De eigenares van deze horeca gelegenheid Janine van der Heide zat ook bij ons in de klas’, vertelt Van der Spoel. ‘Handig, want we hadden meteen een locatie. We hebben een gezellige dag gehad waarbij we tal van herinneringen hebben opgehaald en veel plezier hebben gehad. Het was uitermate geslaagd. Inmiddels is het de bedoeling dat we over 5 jaar dit nog een keer dunnetjes over gaan doen want dan is het dus 50 jaar, een halve eeuw, geleden dat we in klas 3 bij Harm zaten’, aldus Van der Spoel.