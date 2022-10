Geslaagde start Rapid bij SC Leek

LEEK – De eerste Rapid avond bij de Schaakclub Leek heeft een duidelijke winnaar opgeleverd. Aldert-Jan Keessen won al zijn partijen. Belangstellende Sander Bolhuis kwam in al zijn partijen ook gewonnen te staan, maar wist die niet binnen de gestelde tijd af te ronden. Hij eindigde uiteindelijke met een half punt. Ook de gasten van SC Roden deden volop mee. Dit seizoen organiseert de schaakclub no 3x keer een Rapid avond, de eerstvolgende is op 9 december. Ook dan is weer iedereen welkom om mee te doen in De Balkhoeve. Aan het eind van het seizoen wordt de overall winnaar van de titel open Rapid schaak kampioen van de SC Leek bepaald.