Geslaagde zwemkampioenschappen voor Flotar Roden

RODEN – Volle bak afgelopen zaterdag in zwembad de Hullen in Roden. Flotar Roden organiseerde er de Noordelijke Kampioenschappen zwemmen. Ruim 70 sportieve zwemmers kwamen hiervoor met hun coaches naar het sportcentrum. Naast zwemmers van De Brug Provincie Groningen deed ook Aqua ’68 uit Assen mee. Aan burgemeester Klaas Smid de eer om de wedstrijd te openen. Daarna gingen de zwemmers de strijd met elkaar aan.

In de pauze werden de eerste medailles uitgereikt door Berend Hoekstra als bestuurslid van de Rotaryclub Roden-Leek. Na afloop van de wedstrijd werd de prijsuitreiking voortgezet.Het enthousiasme en plezier van alle zwemmers spatte er tijdens de wedstrijd van af. Daarbij was er veel publiek langs de kant om ze aan te moedigen. Flotar kwam met elf zwemmers aan de start, bestaande uit de kernploeg aangevuld met drie debutanten: Carlien Rozeveld, Lars Bultje en Jordy Oosting. Ze hebben heel goed gezwommen en wisten dan ook allemaal een plekje op het erepodium te bemachtigen. na afloop namen ze in totaal 15 gouden, 6 zilveren en 4 bronzen medailles mee naar huis. Naast de Stichting Steunfonds Rotaryclub Roden-Leek werd deze wedstrijd eveneens mogelijk gemaakt door Zorgplaza, Notariskantoor VelemaRijks, Praktijk voor Fysiotherapie B.C. van Veenen en CaniFeli voor hond en kat. Ook mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en het personeel van zwembad De Hullen kan iedereen terugkijken op een sportieve en zeer geslaagde middag.