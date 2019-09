Geslepen messen, een gebroken elleboog en een tevreden voorzitter

Raad van Noordenveld

Dat de partijen van Gemeentebelangen en PvdA/GroenLinks niet van mening zouden veranderen, was te verwachten. En dus kregen de plannen van het college groen licht en gaan de parkeerplaatsen bij het busstation verdwijnen. Maar dat ging niet zonder dat de andere partijen in het Noordenveldse hun licht lieten schijnen over de discussie.

Neem Robert Meijer (VVD). Nooit te beroerd voor een stevige uitspraak en een goede quote. Met een grijns wandelde hij afgelopen woensdag de raadszaal binnen. Hij had er zin in. ‘Zijn de messen geslepen?’, vroeg ik, dondersgoed wetende dat dat het geval was. Dat bleek ook wel toen wethouder Alex Wekema langs Meijer liep. Meijer stelde hem op de hoogte van een aankomend amendement en sprak direct zijn onvrede uit over de totstandkoming van de plannen van het college. Het woord ‘schandalig’ galmde bijna door de raadszaal. De blik van Meijer na het korte onderhoud was alleszeggend. De messen waren vlijmscherp.

Het was op dat moment dat ik hoopte dat iedereen ongeschonden uit de strijd zou komen. Rikus Koopman (Gemeentebelangen) liep er namelijk al gehavend bij. Zijn arm hing in een mitella. Gevallen met de fiets in Terschelling, alwaar een politiewagen hem geen voorrang verleende. De politie is je beste vriend, maar wel een vriend die je een gebroken arm oplevert.

De vergadering trapte af met een moment stilte voor André Beijers. De overleden voorzitter van de rekenkamercommissie werd door burgemeester Klaas Smid herinnert als een fijn persoon. Vrijwel direct daarna was het ‘deelproject Hoogwaardig openbaar Vervoer centrum Roden’ aan de beurt. Lekker pakkende titel ook. Elders in De Krant komt dit onderwerp uitgebreid aan bod.

Later kwam ook de kwaliteitsgids aan bod. De raad was hier positief over. Zo vond Tineke Nieboer (Lijst Groen Noordenveld) het mooi geworden. Haar advies: ‘Ga nu actief naar de mensen toe met dit pronkstuk, zodat de inwoners écht betrokken worden bij de invulling hiervan. Zorg voor een stukje overheidsparticipatie.’

Toen het even later over Roden-Zuid ging, had LGN nog een aantal noten op zang. De partij diende drie amendementen in en gaf bij monde van Henk Koekkoek aan tegen extra wegen en woningen in het gebied te zijn. Daarnaast vond de partij dat de belangen van politici in het gebied duidelijk diende te worden beschreven. Dit schoot Rikus Koopman in het verkeerde keelgat. ‘Hier hebben wij afspraken over. Er wordt hier weer iets gesuggereerd’, meende hij. Koekkoek pareerde door te schermen met het woord ‘integer’, een woord wat in het verleden veel stof deed opwaaien in de raad. Het zette de onderlinge relaties weer even op scherp, op een manier zoals ze dat alleen bij LGN lijken te kunnen.

Even later zagen we Hans de Vries voor de raad staan. Hij hield nog maar eens een pleidooi voor een nieuw kunstgrasveld. De Vries had dan wel een papiertje bij zich, inmiddels heeft hij het pleidooi al zo vaak gehouden dat hij het uit zijn hoofd zou moeten kunnen. Zijn fanatisme valt te prijzen. De VV Roden-preses heeft het college flink achter de broek aan gezeten. Zijn speech voor de raad was daarnaast een stuk minder scherp dan bij de receptie ter ere van het 90-jarig bestaan van VV Roden. En dat is maar goed ook. Het kunstgrasveld komt er overigens gewoon en met een beetje geluk ligt het er nog voor de winterstop. Ja, het liefst had VV Roden het veld er al liggen, maar gelukkig weet de club inmiddels waar het aan toe is. Niet in de laatste plaats dankzij Hans de Vries.

Het was een zeer aardige raadsvergadering afgelopen woensdag. En het was, geheel in stijl van deze raad, wederom een vrij lange vergadering. Om half elf werd besloten nog twee onderwerpen aan te snijden en de rest over te hevelen naar een dag later. De raad had goede hoop die twee onderwerpen nog voor elf uur te kunnen bespreken. Het mag geen verrassing heten dat alleen het eerste onderwerp al een bijna een uur in beslag nam. Jan Kemkers, die namens het Ondernemersfonds zou inspreken, kreeg om half twaalf nog de beurt. Dit omdat men ervan uit ging dat het onderwerp over de Verordening BI-Zones in Roden en de BIZ-heffing wel in vijf minuten kon worden afgerond. ‘Dan kennen ze Jan nog niet’, werd er gefluisterd op de publieke tribune gefluisterd. En inderdaad, de inleiding van Jan nam al mooi gedeelte van de tijd in beslag. Toch werd niet veel later de vergadering afgesloten en kon men aan de bar in het gemeentehuis de focus verleggen. Want waar meestal de vergadering wordt besproken onder het genot van een pilsje, ging het nu hoofdzakelijk over één ding: de Rodermarkt!

