Gestaakte wedstrijd in Euroborg: we zijn totaal doorgeslagen in de regelgeving

Door: Johan Kamphuis



De wedstrijd van FC Groningen tegen NEC werd afgelopen zaterdag gestaakt. Zoals wel vaker in ons land zijn we weer volkomen doorgeslagen in de regelgeving. Zodra iemand geraakt wordt met een voorwerp vanaf de tribune moet de wedstrijd definitief worden gestaakt. Het was een surrealistische ervaring in de Euroborg. Eén man die een plastic beker met bier tegen de benen van de grensrechter gooit en het is einde wedstrijd. Dan roept de stadionspeaker supporters op kalmte te bewaren. De supporters waren kalm en waren bezig er een feest van te maken. Van de aanwezige krappe 20.000 gedroeg iedereen zoals gewenst. De desbetreffende man werd snel opgepakt en afgevoerd. Mooi, zou je denken, dan kan de wedstrijd worden hervat. Maar helaas. Volgens de nieuwe regels moet de vader met zijn vijfjarige zoon naar huis. Evenals de jeugdspelers van de plaatselijke voetbalvereniging die door de verkoop van lootjes naar het stadion mochten.



Bier op het veld gooien in onwenselijk , maar het straffen van grote groepen mensen kan ook niet bepaald sympathiek of redelijk, dan wel wenselijk genoemd worden. Na het ‘Klaasen incident’ moest er keihard worden opgetreden, was de algemene opinie. Nu, dat is gebeurd. Een heel stadion vol de dupe van één actie. Maar eigenlijk is het hele stadion met mensen de dupe geworden van volkomen doorgeslagen regels. De man schiet niet op spelers en gooide niet met vuurwerk. De maatregel staat in geen enkele verhouding tot het vergrijp. Is het wenselijk dat iemand met bier gooit? Nee! Is het netjes? Nee! Mag het? Nee! Moet je proberen hier iets aan te doen? Zeker! Maar op de eerste plaats is dit proberen uit te bannen een utopie. Beter zou je een beleid voeren met als uitgangspunt het beheersen van ongewenste situaties. Daar waar tienduizenden mensen bij elkaar komen op een plek waar emoties hoog kunnen oplopen, zou je moeten begrijpen dat er dan wel eens iets onwenselijks kan gebeuren. Voer een gedoogbeleid waarbij de scheidsrechter de macht heeft om per situatie op te treden om zo een keuze te maken die past bij de aard van het ongewenste gedrag en rekening houdt met alle belanghebbenden.

Deze man was gepakt en dus had de wedstrijd gemakkelijk uitgespeeld kunnen worden. Je geeft hiermee één individu veel macht en maakt jezelf kwetsbaar. Veel macht geven aan één persoon is gevaarlijk en risicovol. Stel je voor dat je Ajaxsupporter bent. Dan bezoek je een belangrijke wedstrijd van concurrent Feyenoord en gooit een bekertje bier tegen de grensrechter. Einde wedstrijd, Feyenoord een boete en belangrijker: een wedstrijd zonder publiek en dus zonder twaalfde man. Bovendien zag je zowel bij FC Groningen als ook in het Phillips-stadion tijdens PSV-Ajax dat teleurgestelde supporters voor eigen rechter gaan spelen. Je hoeft niet over heel veel verbeeldingskracht te beschikken om te kunnen begrijpen dat dit tot onderlinge lynchpartijen kan gaan leiden. Ongewenst gedrag van dit kaliber in het stadion is niet uit te bannen en dus moet dat ook nooit het doel zijn. Je sluit ook geen heel winkelcentrum als ergens een spijkerbroek uit een winkel wordt gejat. We zijn volkomen doorgeslagen. Dit zal nooit helemaal gaan werken. Kijk om je heen en de maatschappij stikt van de voorbeelden. Zulke maatregelen die individuen zoveel macht geven trekken bepaalde mensen altijd aan. En dan de selectieve verontwaardiging. Iedereen plotseling roomser dan de Paus.

De algemeen en technisch directeur van FC Groningen liet weten ‘woest ’te zijn. Het komt hem helemaal niet slecht uit dat de aandacht nu naar die ene man gaat. Het had moeten gaan over de winst van Emmen, waardoor FC Groningen alleen op papier nog aan rechtstreekse degradatie kan ontsnappen en eigenlijk gewoon gedegradeerd is. Hij had het moeten hebben over de dingen waar hij invloed op heeft en in heeft gefaald en hoe hij de club aan de hand heeft genomen richting de Eerste Divisie. Hij had het moeten hebben over het aanstellen en het ontslaan van Wormuth. De verkeerde samenstelling van de selectie. Over het te laat ontslaan van Fledderus, maar hem nog wel met een volle portemonnee op pad sturen om hem na die missie de laan uit te sturen. Hij had het moeten hebben over de aanstelling van Van der Ree als nieuwe trainer. En over de onverantwoorde keuze de man in het zadel te houden. Van der Ree die tijdens de gestaakte wedstrijd liet weten zijn spelers nog wat tactische aanwijzingen te hebben gegeven. Want na de winst van Emmen is de druk toegenomen, aldus de trainer. Van der Ree die tactische aanwijzingen geeft is, als Gordon die adviezen op liefdesgebied uitdeelt. Een suggestie voor Van der Ree voor het geval hij er zelf niet op komt. De druk is niet toegenomen. De druk is weg. Je bent gedegradeerd. Laat spelers vrijuit voetballen en doe dat met jongens die er volgend jaar waarschijnlijk ook zijn. Wouter Gudde zou eens heel goed naar de ranglijst moeten kijken en naar het puntengemiddelde van de door hem aangestelde trainers. Vervolgens richting de douche gaan om de spiegel op te zoeken en daar eens een tijdje rustig in te kijken. Dan heeft hij alle reden om woest te zijn.