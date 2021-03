Get a Grip helpt jongeren om greep te krijgen op hun financiën

‘We zien steeds meer jongeren tussen 16 en 27 die hulp nodig hebben’

RODEN – Jongeren hebben allerlei uitgaven. Ze moeten betalen voor hun studie, telefoonabonnement, huur en zorgverzekering, om nog maar te zwijgen over leuke dingen die ze willen doen. Daarnaast krijgen ze, soms voor het eerst, te maken met (bij)banen, belastingen, toeslagen en studiefinanciering. Dat leidt in enkele gevallen tot problemen. Om jongeren te helpen greep te krijgen op hun financiën is sinds begin dit jaar het project ‘Get a grip’ van start gegaan in de gemeente Noordenveld.

‘Bijna 40 procent van de MBO’ers heeft een betalingsachterstand of schuld,’ vertelt Mark Siddré, coördinator van Get a Grip in Noordenveld. Hij is ook vrijwilliger bij het project thuisadministratie van Humanitas, dat al twintig jaar mensen helpt hun geldzaken en administratie te ordenen. Siddré: ´Het klassieke voorbeeld is de vrouw die er alleen voor komt te staan na het overlijden van de man, maar we zien ook steeds meer jongeren tussen 16 en 27 die ook hulp nodig hebben. Daarom zijn we in navolging van de gemeente Westerkwartier begonnen met Get a Grip.’

Om een beroep te doen op de vrijwilligers van Get a Grip hoeven jongeren niet altijd een schuld te hebben. De vrijwilligers helpen met alles wat met financiën te maken heeft, bijvoorbeeld als het gaat om het invullen van belastingformulieren of het aanvragen van toeslagen of studiefinanciering. ‘Ook beantwoorden we vragen over wat er gebeurt als je gaat samenwonen, werken bij schulden en verzekeringen,’ aldus Siddré. De hulp gaat soms zelfs verder dan alleen financiën en strekt zich ook uit naar het helpen bij het vinden van een baan of de inschrijving bij een woningbouwvereniging. ‘Sommige jongeren staan er met 18 jaar al helemaal alleen voor. Dan komt zoveel op hen af, dat ze vaak niet weten waar ze moeten beginnen.’

Er rust nog altijd een taboe op geld- en schuldproblematiek, waardoor veel mensen zich schamen en het moeilijk vinden om hulp te zoeken. Dat is niet anders onder jongeren, waardoor het soms moeilijk is om deze doelgroep te bereiken. Dit wordt nog bemoeilijkt door de coronapandemie. Een aantal jongeren komt via de noordenveldwerkers van de gemeente of de sociale dienst bij Get a Grip terecht, maar er is volgens Siddré ook een grote groep die wel werkt, maar nog niet veel verdient: ‘Die jongeren weten misschien niet de juiste instanties te vinden en komen niet via de gemeente bij ons in beeld.’ Ook zijn jongeren zich vaak niet bewust van het probleem, aldus Siddré: ‘Dan worden gemaakte afspraken weer afgezegd op het moment dat ze weer loon hebben binnengekregen, waarmee ze de opgelopen achterstanden alsnog kunnen betalen. Ze realiseren zich niet dat ze aan het einde van de maand weer te weinig geld hebben.’

Wanneer jongeren hulp nodig hebben om hun geldzaken op orde te krijgen kunnen zij via de website gripopyourmoney.nl een formulier invullen, dat automatisch binnenkomt bij vrijwilligers in de gemeente waar zij wonen. Daarnaast kunnen jongeren bellen of mailen. ‘Als jongeren bij ons komen, zetten we eerst alles op een rijtje,’ legt Siddré uit. ‘We kunnen geen schulden oplossen, maar we kunnen mensen wel helpen om te leren budgetteren, inzicht te krijgen in hun geldzaken en zelf de regie te houden over hun financiën.’ Dat kost tijd, maar daarna zijn de problemen wel opgelost en kunnen de jongeren hun financiën zelf op orde houden.