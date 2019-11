Gevaarlijke oversteek moet veiliger

NORG – Enkele ouderen van het complex De Vijversburg en directe omgeving gaven de vertegenwoordigers van de dorpsschouw in Norg duidelijk te kennen dat de oversteek aan de Asserstraat onveilig is. De weg werd gedurende enkele minuten geblokkeerd met enkele rollatoren en scootmobiels. Dit geheel in stijl komvorm de boerenacties.

Al enige jaren vinden de ouderen dat de oversteek gevaarlijk is. ‘Een wonder dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd,’ laat een bewoner van het wooncomplex hard op horen. ‘Om de weg over te steken, staat onze rollator, scootmobiel of fiets al half op de weg. Auto’s mogen hier 50 kilometer per uur rijden, maar dat gaat vaak harder dat dat. We dringen er bij de gemeente al jaren op aan om deze situatie te veranderen. Die wil echter niet overgaan tot het kappen van een tweetal bomen, een zebrapad of een ander obstakel in de weg om de snelheid eruit te halen, waardoor zicht beter wordt op de weg en de oversteek veiliger wordt.’

Alternatieven zijn er volgens Trijn de Leeuw, bewoonster van De Vijversburg, wel. ‘Kijk, er is ruimte genoeg om een kleine bocht aan te leggen bij de toegang tot de Meent. Maar steeds krijgen we te horen dat extra obstakels door het busverkeer niet kunnen. Dit is een heel druk punt, waar op gezette tijden veel auto’s passeren. Kwaliteit van leven in de buurt is ook een goed ding. We hopen dat de gemeente eindelijk overstag gaat.’

‘De tweejaarlijkse dorpsschouw wordt georganiseerd door Dorpsbelangen en de gemeente Noordenveld. Ondersteunende partijen zijn Welzijn in Noordenveld, Actium en de wijkagent. Gebiedsverbinder in Norg is Gert van Rossum. Hij gaf aan de kwestie mee te nemen ter bespreking richting het gemeentehuis. Dorpsbelangen heeft al vaker aangegeven de situatie onveilig te vinden. Maar kan, gezien het gemeentelijke standpunt, hier niet veel meer in betekenen.