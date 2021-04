Gevangenis Esserheem voor de tweede keer getroffen door corona-uitbraak

VEENHUIZEN – In gevangenis Esserheem in Veenhuizen is voor de tweede keer dit jaar een corona-uitbraak. In de afgelopen week zijn drie gedetineerden en vier personeelsleden positief getest op Covid-19.

Begin dit jaar, in februari, was er ook al een uitbraak van het virus in de gevangenis. Toen moesten 23 gedetineerden van het zogeheten ‘open kamp’ in quarantaine. De gevangenen van deze afdeling brengen normaal gesproken een deel van de week buiten de poorten van de gevangenis door, maar moesten nu noodgedwongen tien dagen in hun cel blijven.

Nu zitten bijna alle gedetineerden in quarantaine op hun eigen cel. Voor deze ingrijpende maatregel is gekozen, omdat de besmettingen zich niet beperken tot één afdeling. Door onderling contact te vermijden en de gedetineerden in te sluiten in hun cel, wordt verdere verspreiding tegen gegaan. De gedetineerden van twee afdelingen zitten sinds dinsdag al in quarantaine, omdat personeelsleden van de afdelingen besmet bleken. Voor de andere gedetineerden is de quarantaine afgelopen woensdag ingegaan. Deze duurt tien dagen.

Plaatsvervangend vestigingsdirecteur Ingmar Klooster (PI Veenhuizen): ‘Het in quarantaine plaatsen van bijna de hele inrichting is een ingrijpende en heel vervelende maatregel voor de gedetineerden. Het is ook een noodzakelijke maatregel omdat we er alles aan willen doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De meeste gedetineerden begrijpen heel goed dat deze ingrijpende maatregel nodig is voor hun gezondheid.’

De quarantaine geldt niet voor de Zeer beperkt beveiligde inrichting (ZBBI) binnen Esserheem. Deze afdeling is strikt gescheiden van de andere afdelingen en hier zijn geen besmettingen geconstateerd.