Gevangenismuseum ontvangt 60 mille aan steun

VEENHUIZEN – Het Gevangenismuseum in Veenhuizen kreeg vorige week te horen dat het 60.000 euro aan steun vanuit het Mondriaanfonds ontvangt. Het Mondriaanfonds biedt tijdelijke financiële ondersteuning aan regionale musea met een landelijke uitstraling die financiële problemen hebben als gevolg van het covid-19 epidemie. De regeling is in het leven geroepen om musea, als vitale onderdelen in de culturele infrastructuur, in stand te houden en de werkgelegenheid te waarborgen. Met deze regeling geeft het Mondriaan Fonds uitvoering aan de uitwerking van het steunpakket van cultuur van 300 miljoen euro.

Directeur Peter Sluiter: “Dit is een geweldige opsteker voor ons. Het Gevangenismuseum moest op vrijdag 13 maart de deuren sluiten en pas op 1 juni konden we weer open voor publiek. Bijna 3 maand lang hebben we geen inkomsten gehad, terwijl de kosten wel doorliepen. En nu kunnen we door de anderhalve meter samenleving ook veel minder bezoekers ontvangen dan normaal, dus dat heeft een grote financiële impact op ons museum. Deze bijdrage helpt ons enorm.”