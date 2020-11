Gevangenismuseum ontvangt bijdrage van provincie voor Luistertocht Pauperparadijs

VEENHUIZEN – Dinsdag 10 november hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe besloten om een bedrag van 91.500 euro beschikbaar te stellen uit het budget Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid voor vijf projecten in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen. Een van de projecten is ‘Pauperparadijs, de luistertocht’, ontwikkeld door het Gevangenismuseum in samenwerking met Suzanna Jansen, auteur van het gelijknamige boek.

Het Gevangenismuseum ligt in het hart van de unieke erfgoedlocatie Veenhuizen. In het museum wordt de geschiedenis van deze plek met behulp van collectie en interactieve exhibits tot leven gebracht. Maar de verhalen liggen ook buiten: de historie is terug te vinden in het omringende landschap. Door de bijzondere manier waarop de geschiedenis haar weerslag heeft gehad op het landschap staat de kolonie op de nominatielijst voor Werelderfgoed.

Het Gevangenismuseum wil deze geschiedenis graag voor een groter publiek en on-site ontsluiten. Het persoonlijke verhaal van de voorouders van Suzanna Jansen, gebaseerd op haar bestseller Het pauperparadijs, is het uitgangspunt voor een nieuwe, theatrale luistertocht. De tocht bestaat uit een vaste route langs verschillende plekken in Veenhuizen. Hier leest de schrijfster voor en vertelt ze haar verhalen, waarbij ze nadrukkelijk de omgeving en het landschap betrekt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van stemacteurs en muziek. Hierdoor komt de geschiedenis ter plekke tot leven.